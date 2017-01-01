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خطير..عصابة من القاصرين في حالة سكر وتخدير تروع الحي الحسني بالبيضاء..وها شنو وقع ليهم

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 20:47 خطير..عصابة من القاصرين في حالة سكر وتخدير تروع الحي الحسني بالبيضاء..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق
خطير..عصابة من القاصرين في حالة سكر وتخدير تروع الحي الحسني بالبيضاء..وها شنو وقع ليهم
تمكنت مصالح منطقة أمن الحي الحسني، من ضبط أربعة قاصرين للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتبادل الضرب والجرح وإلحاق خسائر بملك الغير والسكر العلني واستهلاك المخدرات.

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح منطقة أمن الحي الحسني، من ضبط أربعة قاصرين للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتبادل الضرب والجرح وإلحاق خسائر بملك الغير والسكر العلني واستهلاك المخدرات.

وحسب ما توصلت به''شوف تيفي" من المديرية العامة للأمن الوطني فإن المشتبه فيهم، عملوا تحت تأثير حالة التخدير المتقدمة على إلحاق خسائر مادية بعدد من السيارات التي كانت متوقفة بالشارع العام، قبل أن تتدخل دوريات للشرطة بعين المكان من أجل توقيفهم.

وذكرت المديرية بأنه تم تقديم المشتبه فيهم فور انتهاء البحث الذي أجرته فرقة الشرطة بالحي الحسني تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

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المغرب شوف تيفي منطقة أمن الحي الحسني السكر العلني السيارات الشرطة

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