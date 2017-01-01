خطير..عصابة من القاصرين في حالة سكر وتخدير تروع الحي الحسني بالبيضاء..وها شنو وقع ليهم ﻿

"شوف تيفي"
تمكنت مصالح منطقة أمن الحي الحسني، من ضبط أربعة قاصرين للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتبادل الضرب والجرح وإلحاق خسائر بملك الغير والسكر العلني واستهلاك المخدرات.
وحسب ما توصلت به''شوف تيفي" من المديرية العامة للأمن الوطني فإن المشتبه فيهم، عملوا تحت تأثير حالة التخدير المتقدمة على إلحاق خسائر مادية بعدد من السيارات التي كانت متوقفة بالشارع العام، قبل أن تتدخل دوريات للشرطة بعين المكان من أجل توقيفهم.
وذكرت المديرية بأنه تم تقديم المشتبه فيهم فور انتهاء البحث الذي أجرته فرقة الشرطة بالحي الحسني تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
عاجل..اعتقال مول الكاسكيطة.. وهذه هي التهم الخطيرة الموجهة إليه
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.