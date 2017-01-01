إستفزاز جديد...البوليساريو تنقل عائلات بخيامها من تندوف إلى منطقة الكركرات الحدودية ﻿

فقدت قيادة جبة البوليساريو وولية نعمتها الجزائر البوصلة بشكل كامل، بعد تداول مواقع إعلامية مقربة من جنرالات الجزائر، تنقيل''مخيم الداخلة'' من الحدود الشرقية بين الجزائر والمغرب إلى منطقة الكركرات

شوف تيفي



فقدت قيادة جبة البوليساريو وولية نعمتها الجزائر البوصلة بشكل كامل، بعد تداول مواقع إعلامية مقربة من جنرالات الجزائر، تنقيل''مخيم الداخلة" من الحدود الشرقية بين الجزائر والمغرب إلى منطقة الكركرات قرب الشريط الفاصل بين المغرب وموريتانيا.



وجاء الإستفزاز الجديد بعد فشل جبهة البوليساريو في نقل''مخيم الداخلة"، إلى منطقة الكويرة تلبية للرغبة الجزائرية، حيث إختارت الجبهة الانفصالية منطقة الكركرات كمكان بديل، رغبة منها في إستغلال التوثر السابق بين المغرب وموريتانيا حيث تجري الاستعدادات لنقل بعض العائلات من مخيمات تندوف إلى المنطقة الحدودية مع موريتانيا.

وحسب ذات المصدر، فإن"قافلة تضم العديد من العائلات الصحراوية، معظمهم من أقارب أفراد ميليشيات جبهة البوليساريو المتمركزة في منطقة الكركرات، تستعد لمغادرة ''مخيم الداخلة" بتندوف في إتجاه المنطقة العازلة على الشريط الحدودي الفاصل بين المغرب وموريتانيا.



