مؤثر...سيدة تضع مولودها بسيارة أمام مستوصف مغلق بمدينة الحسيمة ﻿

نشر نشطاء''فايسبوكيون'' ينحدرون من قيادة''تماسينت'' بإقليم الحسيمة، صورا لبداية اعتصامهم أمام مقر الجماعة، بعد وضع حامل لمولودها بسيارة أمام المستوصف المتواجد بالجماعة.

شوف تيفي

نشر نشطاء''فايسبوكيون" ينحدرون من قيادة''تماسينت" بإقليم الحسيمة، صورا لبداية اعتصامهم أمام مقر الجماعة، بعد وضع حامل لمولودها بسيارة أمام المستوصف المتواجد بالجماعة.

وكشف مصدر''لشوف تيفي" أن السيدة الحامل التي وضعت طفلها بالسيارة، تفاجأت بوجود المستوصف مغلقا، ما اضطرها إلى تحمل البارد القارس والولادة بالسيارة.

وفي غياب أية رواية رسمية لوزارة الحسين الوردي التي تفضل إغلاق جميع أبواب الحصول على المعلومة، أفادت ذات المصادر ان الأم توجد في حالة صحية حرجة بعد ولادة تنعدم فيها الشروط الصحية والإنسانية على حد تعبير ذات المصادر.



