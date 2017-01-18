مؤثر...سيدة تضع مولودها بسيارة أمام مستوصف مغلق بمدينة الحسيمة ﻿

شوف تيفي
نشر نشطاء''فايسبوكيون" ينحدرون من قيادة''تماسينت" بإقليم الحسيمة، صورا لبداية اعتصامهم أمام مقر الجماعة، بعد وضع حامل لمولودها بسيارة أمام المستوصف المتواجد بالجماعة.
وكشف مصدر''لشوف تيفي" أن السيدة الحامل التي وضعت طفلها بالسيارة، تفاجأت بوجود المستوصف مغلقا، ما اضطرها إلى تحمل البارد القارس والولادة بالسيارة.
وفي غياب أية رواية رسمية لوزارة الحسين الوردي التي تفضل إغلاق جميع أبواب الحصول على المعلومة، أفادت ذات المصادر ان الأم توجد في حالة صحية حرجة بعد ولادة تنعدم فيها الشروط الصحية والإنسانية على حد تعبير ذات المصادر.
عاجل..اعتقال مول الكاسكيطة.. وهذه هي التهم الخطيرة الموجهة إليه
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.