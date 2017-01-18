 مؤثر...سيدة تضع مولودها بسيارة أمام مستوصف مغلق بمدينة الحسيمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير..عصابة من القاصرين في حالة سكر وتخدير تروع الحي الحسني بالبيضاء..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

خطير..عصابة من القاصرين في حالة سكر وتخدير تروع الحي الحسني بالبيضاء..وها شنو وقع ليهم

إستفزاز جديد...البوليساريو تنقل عائلات بخيامها من تندوف إلى منطقة الكركرات الحدودية | بوليتيك

إستفزاز جديد...البوليساريو تنقل عائلات بخيامها من تندوف إلى منطقة الكركرات الحدودية

مؤثر...سيدة تضع مولودها بسيارة أمام مستوصف مغلق بمدينة الحسيمة | مجتمع

مؤثر...سيدة تضع مولودها بسيارة أمام مستوصف مغلق بمدينة الحسيمة

الفريق النيابي للعدالة والتنمية يعلن تصويته بالإيجاب على القانون الأساسي للإتحاد الإفريقي | بوليتيك

الفريق النيابي للعدالة والتنمية يعلن تصويته بالإيجاب على القانون الأساسي للإتحاد الإفريقي

عاجل وانفراد..هذا ما قررته قاضية التحقيق الفرنسية في قضية سعد المجرد..تفاصيل حصرية وسارة | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد..هذا ما قررته قاضية التحقيق الفرنسية في قضية سعد المجرد..تفاصيل حصرية وسارة

تأجيل زيارة الملك محمد السادس لجمهورية غانا وجنوب السودان إلى وقت لاحق | بوليتيك

تأجيل زيارة الملك محمد السادس لجمهورية غانا وجنوب السودان إلى وقت لاحق

مجلس المستشارين يعقد غدا جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي | بوليتيك

مجلس المستشارين يعقد غدا جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون

عاجل.. هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص وفاة الشرطي البلوطي الذي قتل 3 من زملائه بالرصاص داخل سجنه بالقنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل.. هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص وفاة الشرطي البلوطي الذي قتل 3 من زملائه بالرصاص داخل سجنه

حقائق صادمة يكشفها لأول مرة مهاجم ملهى إسطنبول الذي نفذ العملية بأوامر مباشرة من تنظيم الدولة الاسلامية | دولي

حقائق صادمة يكشفها لأول مرة مهاجم ملهى إسطنبول الذي نفذ العملية بأوامر مباشرة من تنظيم الدولة

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

مؤثر...سيدة تضع مولودها بسيارة أمام مستوصف مغلق بمدينة الحسيمة

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 20:32 مؤثر...سيدة تضع مولودها بسيارة أمام مستوصف مغلق بمدينة الحسيمة | مجتمع
مؤثر...سيدة تضع مولودها بسيارة أمام مستوصف مغلق بمدينة الحسيمة
نشر نشطاء''فايسبوكيون'' ينحدرون من قيادة''تماسينت'' بإقليم الحسيمة، صورا لبداية اعتصامهم أمام مقر الجماعة، بعد وضع حامل لمولودها بسيارة أمام المستوصف المتواجد بالجماعة.

شوف تيفي

نشر نشطاء''فايسبوكيون" ينحدرون من قيادة''تماسينت" بإقليم الحسيمة، صورا لبداية اعتصامهم أمام مقر الجماعة، بعد وضع حامل لمولودها بسيارة أمام المستوصف المتواجد بالجماعة.

وكشف مصدر''لشوف تيفي" أن السيدة الحامل التي وضعت طفلها بالسيارة، تفاجأت بوجود المستوصف مغلقا، ما اضطرها إلى تحمل البارد القارس والولادة بالسيارة.

وفي غياب أية رواية رسمية لوزارة الحسين الوردي التي تفضل إغلاق جميع أبواب الحصول على المعلومة، أفادت ذات المصادر ان الأم توجد في حالة صحية حرجة بعد ولادة تنعدم فيها الشروط الصحية والإنسانية على حد تعبير ذات المصادر.

مؤثر...سيدة تضع مولودها بسيارة أمام مستوصف مغلق بمدينة الحسيمةمؤثر...سيدة تضع مولودها بسيارة أمام مستوصف مغلق بمدينة الحسيمة

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الصحة تماسينت حامل وفاة الحسيمة الإعتصام شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

المغرب يفقد الشيخ حمزة زعيم أكبر طريقة صوفية بالمغرب | مجتمع

المغرب يفقد ''الشيخ حمزة'' زعيم أكبر طريقة صوفية بالمغرب

بالفيديو..تفاصيل رسمية جديدة بخصوص السيدة التي شرملها زوجها بالسلاح الأبيض في مؤخرتها ووجهها بسلا | مجتمع

بالفيديو..تفاصيل رسمية جديدة بخصوص السيدة التي شرملها زوجها بالسلاح الأبيض في مؤخرتها ووجهها بسلا

صادم..مول الدلاحة يصارع السرطان..شوفو كيفاش كان وكيفاش وْلا | مجتمع

صادم..مول الدلاحة يصارع السرطان..شوفو كيفاش كان وكيفاش وْلا

عاجل..وفاة الشيخ حمزة الرجل الأول للطريقة القادرية البودشيشية | مجتمع

عاجل..وفاة الشيخ حمزة الرجل الأول للطريقة القادرية البودشيشية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تدريب الحارسات الشخصيات في الصين لن تصدق ما تراه | زووم
منذ 13 دقيقة

تدريب الحارسات الشخصيات في الصين لن تصدق ما تراه

هذا هو الفيديو الفضيحة الذي شوه مول الكاسكيطة قبل إعتقاله | زووم

هذا هو الفيديو الفضيحة الذي شوه مول الكاسكيطة قبل إعتقاله

مول الدلاحة يناشد القلوب الرحيمة..جاني السرطان و حيْدو ليا مسارني كاملين وحتا واحد مَعْقَلْ عليا | حالة خاصة

مول الدلاحة يناشد القلوب الرحيمة..جاني السرطان و حيْدو ليا مسارني كاملين وحتا واحد مَعْقَلْ عليا

شاهد لاول مرة فريدة بطل مسلسل سامحيني رفقة ابنتها ذات التشوهات الخلقية و المريضة !!‎ | زووم

شاهد لاول مرة فريدة بطل مسلسل سامحيني رفقة ابنتها ذات التشوهات الخلقية و المريضة !!‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير..عصابة من القاصرين في حالة سكر وتخدير تروع الحي الحسني بالبيضاء..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

خطير..عصابة من القاصرين في حالة سكر وتخدير تروع الحي الحسني بالبيضاء..وها شنو وقع ليهم

إستفزاز جديد...البوليساريو تنقل عائلات بخيامها من تندوف إلى منطقة الكركرات الحدودية | بوليتيك

إستفزاز جديد...البوليساريو تنقل عائلات بخيامها من تندوف إلى منطقة الكركرات الحدودية

مؤثر...سيدة تضع مولودها بسيارة أمام مستوصف مغلق بمدينة الحسيمة | مجتمع

مؤثر...سيدة تضع مولودها بسيارة أمام مستوصف مغلق بمدينة الحسيمة

الفريق النيابي للعدالة والتنمية يعلن تصويته بالإيجاب على القانون الأساسي للإتحاد الإفريقي | بوليتيك

الفريق النيابي للعدالة والتنمية يعلن تصويته بالإيجاب على القانون الأساسي للإتحاد الإفريقي

﻿ ﻿
اليوم 16:51 GMT

عاجل..اعتقال مول الكاسكيطة.. وهذه هي التهم الخطيرة الموجهة إليه

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.