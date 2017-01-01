الفريق النيابي للعدالة والتنمية يعلن تصويته بالإيجاب على القانون الأساسي للإتحاد الإفريقي ﻿

أعلن سعد الدين العثماني رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، في كلمته قبل لحظات بمجلس النواب عن تصويت أعضاء الفريق البالغ عددهم 125 نائبا برلمانيا، على القانون الأساسي للإتحاد الإفريقي في

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أعلن سعد الدين العثماني رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، في كلمته قبل لحظات بمجلس النواب عن تصويت أعضاء الفريق البالغ عددهم 125 نائبا برلمانيا، على القانون الأساسي للإتحاد الإفريقي في الجلسة العامة التي تجري في هذه اللحظات بمقر البرلمان.

وإعتبر سعد الدين العثماني في كلمته أن جلسة البرلمان اليوم، تعتبر'' لحظة استثنائية بكل المقاييس لاعتبارات متعددة يتصدرها التحام الجميع من أجل المصلحة العليا للبلاد التي جعلت من هذه الجلسة، وهي الأولى في هذه الولاية التشريعية العاشرة، لحظة تعلو فيها المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات الشخصية والحزبية والمصالح الذاتية، وذلك بالانخراط الفاعل والتجاوب اللامشروط وتغليب صوت الحكمة والعمل الفاعل للإسهام في إنجاح مبادرة استعادة مكانة المغرب داخل الاتحاد الإفريقي".



وأفاد العثماني في كلمته، ان حزب البيجيدي قرر''التعامل مع المرحلة بأفق وطني توافقي، على الرغم من الظروف السياسية الداخلية، وأن نتحمل مسؤوليتنا في هذا المجال"مضيفا أنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نرى هذه التعبئة الشاملة لدى كل الأحزاب، بمختلف مشاربها الفكرية وتوجهاتها السياسية، كلما تعلق الأمر بالدفاع عن الثوابت الوطنية ومقدسات البلاد. وهي التعبئة التي جاءت استجابة لتوجيهات جلالة الملك نصره الله، بتسريع مصادقة البرلمان بغرفتيه، على اتفاقية الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وفقا للفصل 55 من الدستور. وهو إشراك محمود لممثلي الأمة في هذا القرار الاستراتيجي درءا لكل الاحتمالات، وسدا لكل الثغرات".

وأكد العثماني''أن هذه المبادرة الوطنية مؤطرة بوثيقتين أساسيتين، الأولى رسالة الملك محمد السادس، إلى قمة 27 للاتحاد الإفريقي، والثانية خطاب الملك بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء، وفي الوثيقتين يظهر أن عودة المغرب ليس اعترافا بالكيان الانفصالي، ولا تنازلا عن وحدة المغرب الوطنية والترابية، لكنه مرحلة جديدة للدفاع عن حقوق الوطن من داخل المنظمة الإفريقية، لذلك يقول خطاب دكار:''إن عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية القارية، لن تغير شيئا من مواقفنا الثابتة، بخصوص مغربية الصحراء، بل إنها ستمكننا من الدفاع عن حقوقنا المشروعة، وتصحيح المغالطات، التي يروج لها خصوم وحدتنا الترابية، خاصة داخل المنظمة الإفريقية".

وللتذكير فإن المغرب الذي يعتبر من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية، كان يمتثل لمبادئها الأساسية وبالخصوص احترام سيادة الدول واحترام شؤونها الداخلية، لكن هذه المنظمة خرقت هذا الميثاق بقبولها عضوية كيان غير موجود على الأرض وغير معترف به دوليا، وهذا أدى إلى انسحاب المغرب سنة 1984 من هذه المنظمة التي جاء خلفا لها الاتحاد الإفريقي ب53 عضوا، ومند ذلك الحين استمرت الخروقات والمناورات، حتى في أمور تدخل ضمن اختصاصات منظمة الأمم المتحدة، مثل قرار الاتحاد الإفريقي تعيين ممثل خاص في ملف الصحراء، وإعادة إدراج ملف الصحراء المغربية ضمن جدول أعمال الاتحاد الإفريقي استجابة لتحركات الجهات المعادية للوحدة الترابية للمغرب.





