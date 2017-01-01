عاجل وانفراد..هذا ما قررته قاضية التحقيق الفرنسية في قضية سعد المجرد..تفاصيل حصرية وسارة ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد المتهم بالاغتصاب والتعنيف الجسدي، علمت''شوف تيفي'' بأن قاضية التحقيق المشرفة على القضية، قررت اليوم الأربعاء فتح تحقيق جديد بعد أن تعذر على الشرطة الفرنسية

"شوف تيفي"

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد المتهم بالاغتصاب والتعنيف الجسدي، علمت''شوف تيفي" بأن قاضية التحقيق المشرفة على القضية، قررت اليوم الأربعاء فتح تحقيق جديد بعد أن تعذر على الشرطة الفرنسية الوصول إلى حقائق جديدة.

وحسب مصدر''شوف تيفي" الموثوق منها فإن قاضية التحقيق، أمرت بإعطاء مهمة البحث لمحققين جدد، سيقدمون لها التقرير الذي سيضم نتائج البحث النهائية.

وأضاف المصدر ذاته بأن هذا القرار جاء من أجل إزالة اللبس والوصول للحقيقة الكاملة، خاصة بعد تداول معطيات تشير إلى أن المجرد كان ضحية''مؤامرة".

وأكد ذات المصدر بأن هذا البحث النهائي سيكون نقطة حاسمة في القضية وسيحدد مصير الفنان المغربي سعد المجرد، مشيرا إلى أن المحققين سينطلقون في بحثهم من الملهى الليلي الذي التقى فيه''المعلم" بالفرنسية لورا بريول، بالإضافة إلى الفندق الذي شهد الواقعة.

وأوضح مصدر''شوف تيفي" بأن المحققين، سيقومون كذلك بالقيام بخبرة تقنية للهواتف النقالة التي كانت بحوزة المجرد ولورا بريول وجميع الأشخاص المذكورة أسماؤهم في التحقيق الأولي للوصول إلى للحقيقة الكاملة.