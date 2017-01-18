 تأجيل زيارة الملك محمد السادس لجمهورية غانا وجنوب السودان إلى وقت لاحق ﻿
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تأجيل زيارة الملك محمد السادس لجمهورية غانا وجنوب السودان إلى وقت لاحق

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 19:36 تأجيل زيارة الملك محمد السادس لجمهورية غانا وجنوب السودان إلى وقت لاحق | بوليتيك
تأجيل زيارة الملك محمد السادس لجمهورية غانا وجنوب السودان إلى وقت لاحق
أوردت مصادر إعلامية غانية نقلا عن مسؤولين ساميين خبر تأجيل زيارة الملك محمد السادس لجمهورية غانا التي كان من المرتقب أن يقوم بها الملك إبتداءا من اليوم الأربعاء، لهذا البلد الإفريقي في إطار الجولة

شوف تيفي

أوردت مصادر إعلامية غانية نقلا عن مسؤولين ساميين خبر تأجيل زيارة الملك محمد السادس لجمهورية غانا التي كان من المرتقب أن يقوم بها الملك إبتداءا من اليوم الأربعاء، لهذا البلد الإفريقي في إطار الجولة الثانية من زيارته لبلدان إفريقيا، إلى موعد لاحق.

وحسب ذات المصادر، أفاد رئيس التواصل بمكتب الرئاسة في غانا في تصريح صحافي: “ أنه لسوء الحظ، تأجلت زيارة مرتقبة للملك محمد السادس، وسيتم الإبلاغ عن موعد جديد في الوقت المناسب”.

وسبق لمكتب الرئاسة الغانية أن أعلن خبر قيام الملك محمد السادس في زيارة رسمية إلى غانا اليوم الأربعاء، في إطار جولة إفريقية ستقوده فيما بعد إلى جنوب السودان.

تأجيل زيارة الملك محمد السادس لجمهورية غانا وجنوب السودان إلى وقت لاحق

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