مجلس المستشارين يعقد غدا جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ﻿

"شوف تيفي"+"و م ع"
يعقد مجلس المستشارين، يوم غد الخميس، جلسة عمومية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 17 . 01 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد على الساعة السادسة مساء.
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