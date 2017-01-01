مجلس المستشارين يعقد غدا جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ﻿

يعقد مجلس المستشارين، يوم غد الخميس، جلسة عمومية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 17 . 01 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

"شوف تيفي"+"و م ع"

يعقد مجلس المستشارين، يوم غد الخميس، جلسة عمومية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 17 . 01 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد على الساعة السادسة مساء.