عاجل.. هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص وفاة الشرطي البلوطي الذي قتل 3 من زملائه بالرصاص داخل سجنه بالقنيطرة ﻿

أعلنت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة عن وفاة السجين''حسن البلوطي'' صباح يومه الأربعاء 18يناير 2016 بمصحة المؤسسة السجنية المذكورة، وذلك على إثر سكتة قلبية.

"شوف تيفي"





أعلنت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة عن وفاة السجين''حسن البلوطي" صباح يومه الأربعاء 18يناير 2016 بمصحة المؤسسة السجنية المذكورة، وذلك على إثر سكتة قلبية.



وحسب بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون توصلت''شوف تيفي" بنسخة منه فإن السجين المذكور، كان يعاني قيد حياته من مشاكل على مستوى القلب، حيث أصيب بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى مصحة المؤسسة السجنية، لتبوء جميع محاولات إنقاذه من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة بالفشل.



وأشار البلاغ إلى أنه قد تم إشعار عائلة السجين بحالة الوفاة، كما تم إشعار النيابة العامة المختصة وفقا لما ينص عليه القانون في هذا الباب.



تجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، قضت سنة 2014، بالسجن المؤبد للشرطي البلوطي الذي هزت جريمة قتله لثلاثة من زملائه بواسطة سلاحه الوظيفي حينها الرأي العام المغربي.





