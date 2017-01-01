حقائق صادمة يكشفها لأول مرة مهاجم ملهى إسطنبول الذي نفذ العملية بأوامر مباشرة من تنظيم الدولة الاسلامية ﻿

أكد منفذ الاعتداء على الملهى الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة خلال استجوابه انه نفذ العملية بعد ان تلقى تعليمات من الرقة معقل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

شوف تيفي:

أكد منفذ الاعتداء على الملهى الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة خلال استجوابه انه نفذ العملية بعد ان تلقى تعليمات من الرقة معقل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

ونقلت صحيفة "حرييت" وقناة "سي ان ان ترك" مقتطفات من عملية استجوابه أوضح فيها انه كان يفترض اولا ان يستهدف ساحة تقسيم في وسط اسطنبول التي تعج بالسياح لكنه قام بتغيير خطته بسبب الاجراءات الامنية المشددة.

وقال الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف الذي اعتقل ليلة الاثنين الثلاثاء "تلقيت تعليمات من الرقة لتنفيذ هجوم في ساحة تقسيم ليلة رأس السنة".

وذكر بانه توجه الى ساحة تقسيم في اسطنبول لعملية استشكاف والتقط فيها صورا ارسلها الى اشخاص في الرقة. وأظهر شريط فيديو بثته وسائل الاعلام التركية، مشاريبوف وهو يصور نفسه في ساحة تقسيم في تاريخ لم يحدد.

واضاف "توجهت الى ساحة تقسيم ليلة رأس السنة لكن الاجراءات الامنية كانت كبيرة، ولم يكن من الممكن ان انفذ هجوما فعاودت الاتصال بالشخص الذي اصدر الاوامر لي".

وبعد أن تلقى تعليمات بإيجاد هدف اخر في المنطقة استقل سيارة اجرة وجال على طول الساحل ورصد ملهى رينا الليلي الذي كان "هدفا مناسبا لشن هجوم، بعدما تبين له وللوهلة الاولى غياب اي تدابير امنية مشددة في المكان".

وأشار إلى انه بعد منتصف الليل، اقتحم مدخل الملهى وقتل شرطيا كان يتولى الحراسة ودخل الى القاعة حيث فتح النار على الناس ما ادى الى مقتل 39 شخصا بينهم العديد من الاجانب.

وبعد تنفيذه للهجوم، لاذ مشاريبوف بالفرار، ليتم توقيفه ليلة الاثنين الثلاثاء في اسطنبول مع اربعة اشخاص بعد عملية مطاردة شارك فيها مئات الشرطيين.

وبحسب السلطات التركية فقد تدرب عبد القادر مشاريبوف في افغانستان واعترف بانه منفذ الاعتداء على الملهى الليلي.

كما تم توقيف 27 شخصا يشتبه في انتمائهم الى تنظيم الدولة الاسلامية وبصلاتهم بالمهاجم في بورصة (شمال غرب)