 لقاء موسع بين حزب الإستقلال والحزب المغربي الليبرالي لمناقشة مستجدات الساحة السياسية الوطنية ﻿
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لقاء موسع بين حزب الإستقلال والحزب المغربي الليبرالي لمناقشة مستجدات الساحة السياسية الوطنية

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 17:49 لقاء موسع بين حزب الإستقلال والحزب المغربي الليبرالي لمناقشة مستجدات الساحة السياسية الوطنية | بوليتيك
لقاء موسع بين حزب الإستقلال والحزب المغربي الليبرالي لمناقشة مستجدات الساحة السياسية الوطنية
علمت ''شوف تيفي'' أن أعضاء المكتب السياسي للحزب المغربي الليبرالي سيعقدون اجتماعا مع أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال بالمقر المركزي العام لحزب الميزان بالرباط على الساعة السادسة والنصف مساء

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن أعضاء المكتب السياسي للحزب المغربي الليبرالي سيعقدون اجتماعا مع أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال بالمقر المركزي العام لحزب الميزان بالرباط على الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

وحسب القيادي بالحزب المغربي الليبرالي إسحاق شارية، فاللقاء المرتقب بين قيادات الحزبين برئاسة كل من الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط والأمين العام للحزب الليبرالي محمد زيان، يأتي لمناقشة المستجدات السياسية الراهنة، ومناقشة إمكانية إعادة الانتخابات التشريعية في ظل الظروف والمعطيات الحالية.

كما أن اللقاء الموسع سيناقش كافة جوانب مصادقة البرلمان بعد قليل على اتفاقية القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ، حيث صرح إسحاق شارية أن قيادة الحزبين ستعقد ندوة صحفية عقب اللقاء لكشف موقفها من المستجدات الجارية.

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