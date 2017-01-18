عاجل..نايضة في أنفا بالبيضاء على أصحاب القهاوي..وها شنو كايدير البوليس+صور ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" بأن عامل عمالة أنفا محمد سمير الخمليشي، يقود في هذه اللحظات حملة لتحرير الملك العمومي بساحة ماريشال والمناطق المجاروة لها.
وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان فإن الخمليشي يترأس لجنة مختلطة تتكون من رجال الشرطة والسلطات المحلية وقائد السلطة وأعوان السلطة بالإضافة إلى عناصر من الوقاية المدينة، والتي تستهدف المقاهي التي تحتل الملك العمومي، وأيضا الباعة المتجولين.
وأضاف المصدر ذاته بأن هذه الحملة تعتبر الثانية في الآونة الأخيرة، بعد أن استهدفت الأولى بشكل خاص الباعة المتجولين المتواجدين بساحة ماريشال وبممر "البرانس".
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