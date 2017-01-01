عاجل..اعتقال مول الكاسكيطة.. وهذه هي التهم الخطيرة الموجهة إليه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الشرطة القضائية لمدينة سطات، قامت صباح اليوم الأربعاء، بتقديم البودكاس الشهير ''مول الكاسكيطة'' أمام النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال بتهم عديدة، نتيجة توصلها

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الشرطة القضائية لمدينة سطات، قامت صباح اليوم الأربعاء، بتقديم البودكاست الشهير "مول الكاسكيطة" أمام النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال بتهم عديدة، نتيجة توصلها بالعديد من الشكايات بخصوصه من طرف عدد كبير من الضحايا الذين وصل عددهم إلى حدود اللحظة 14 ضحية.

وهكذا حسب مصدر "شوف تيفي" فإن النيابة العامة، قررت متابعة المدعو محمد السكاكي الشهير ب "مول الكاسكيطة" في حالة اعتقال، بتهم النصب والابتزاز والتهديد بنشر وإفشاء صور إباحية والتحريض على الدعارة والهجوم على مسكن الغير ليلا.

وأكدت ذات المصادر بأن النيابة العامة قررت كذلك متابعة شخص آخر إلى جانب "مول الكاسكيطة"من أجل المشاركة في النصب وباقي الأفعال الإجرامية المذكورة الأخرى..وجاء توقيف مول الكاسكيطة على خلفية شكايات تقدم بها كما ذكرنا 14 شخصا إلى حد الآن يتهمون فيها مول الكاسكيطة بالتهم الإجرامية التي قررت النيابة العامة متابعته فيها، وأفاد أحد الضحايا بأن المدعو السكاكي الشهير بمول الكاسكيطة كان يأخد منهم أموالا لتقديمهم في أشرطته المصورة على أنهم ضحايا،لكن تبين فيما بعد أنهم سقطو ضحية عملية نصب بطلها للأسف شخص استغل شهرته المصطنعة للإغتناء السريع .