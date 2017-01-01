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عاجل: الموت في منزل الفنانة المغربية ابتسام تسكت وهاشكون مات ليها

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 16:28 عاجل: الموت في منزل الفنانة المغربية ابتسام تسكت وهاشكون مات ليها | ثقافة و فنون
عاجل: الموت في منزل الفنانة المغربية ابتسام تسكت وهاشكون مات ليها
علمت ''شوف تيفي'' أن الفنانة المغربية ابتسام تسكت تعيش الحزن بعد وفاة جدتها (أم والدتها) ظهر اليوم الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض حسب مقربين منها.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن الفنانة المغربية ابتسام تسكت تعيش الحزن بعد وفاة جدتها (أم والدتها) ظهر اليوم الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض حسب مقربين منها.

وقد تلقت تسكت التعازي من طرف جمهورها مباشرة بعدما نشرت صورة كتبت فيها إنا لله و إنا إليه راجعون عبر تطبيق الصور انستغرام.

و تتقدم "شوف تيفي" من خلال هذه المناسبة الأليمة بالتعازي لخريجة برنامج ستار أكاديمي.

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