عاجل: وفاة الشرطي الذي قتل 3 من زملائه بالرصاص داخل أسوار سجن القنيطرة ﻿

فارق الحياة الشرطي الشهير حسن البلوطي،ظهر اليوم الأربعاء، بمصحة السجن المركزي للقنيطرة، والذي تم إيداعه به عقب ارتكابه لمجزرة دموية بمشرع بلقصيري، حينما قتل ثلاثة من زملائه بواسطة سلاحه الوظيفي.

"شوف تيفي"

فارق الحياة الشرطي الشهير حسن البلوطي،ظهر اليوم الأربعاء، بمصحة السجن المركزي للقنيطرة، والذي تم إيداعه به عقب ارتكابه لمجزرة دموية بمشرع بلقصيري، حينما قتل ثلاثة من زملائه بواسطة سلاحه الوظيفي.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإن البلوطي، وبالرغم من الإسعافات التي قدمت له داخل مصحة السجن إلا أنه فارق الحياة نتيجة إصابته بوعكة صحية حيث كان يعاني من مرض الربو السكري.

تجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، قضت سنة 2014، بالسجن المؤبد للبلوطي الذي هزت جريمته حينها الرأي العام المغربي.