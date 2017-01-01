عاجل وصادم..تلميذة تدرس في الباكالوريا تنتحر بالسم وتترك رسالة لوالديها.. وها شنو قالت فيها ﻿

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، بالمستشفى الإقليمي لمدينة الجديدة، اليوم الأربعاء، نتيجة انتحارها بتناول السم هو عبارة عن مبيد زراعي قبل أسبوع بمنزل أسرتها الموجود بمنطقة أحد ولاد فرج.

"شوف تيفي"

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، بالمستشفى الإقليمي لمدينة الجديدة، اليوم الأربعاء، نتيجة انتحارها بتناول السم هو عبارة عن مبيد زراعي قبل أسبوع بمنزل أسرتها الموجود بمنطقة أحد ولاد فرج.

وحسب مصادر محلية جديدية فإن الهالكة البالغة من العمر قيد حياتها 18 سنة، والتي تدرس في قسم الثانية باكاوريا بثانوية أولاد فرج، وتنحدر من دوار الحيرش، تم نقلها قبل أسبوع إلى المستشفى المذكور في حالة خطيرة، عقب تناولها لكمية كبيرة من السم إلا أن جميع المحاولات لإنقاذ حياتها من طرف الطاقم الطبي باءت بالفشل.

وأضافت المصادر ذاتها بأن أسرة الهالكة، عثرت على رسالة تركتها هذه الأخيرة، وجهت من خلاها وصية لوالديها بالاهتمام بأنفسهما كاشفة بأنها فضلت الموت على العيش دون أن تشير إلى الأسباب التي دفعتها إلى إنهاء حياتها.