مؤثر للغاية .. انتحار طفلة لم تتجاوز 11 سنة بجرسيف ﻿

استيقظت ساكنة دوار ''لبعير'' بدائرة ''تادارت'' التابعة لمدينة ''جرسيف'' صباح اليوم الأربعاء، على وقع عملية انتحار مأساوية راحت ضحيتها طفلة لم تتجاوز من العمر 11 سنة.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

استيقظت ساكنة دوار "لبعير" بدائرة "تادارت" التابعة لمدينة "جرسيف" صباح اليوم الأربعاء، على وقع عملية انتحار مأساوية راحت ضحيتها طفلة لم تتجاوز من العمر 11 سنة.

وعلمت "شوف تيفي" من مصادر موثوقة أن أهل الدوار وجدوا صباح اليوم الطفلة البالغة من العمر 11 عاما والمسماة قيد حياتها "خديجة"، معلقة بحبل في سقف المنزل الذي تقطنه بالدوار مع أسرتها واضعة حدا لحياتها.

هذا فور توصله بالخبر تنقلت عناصر الدرك الملكي إلى مسرح الجريمة لفتح تحقيق في عملية الانتحار هاته والتي لا تزال أسبابها مجهولة إلى حدود الساعة فيما تم نقل الطفلة إلى مستودع الأموات بمدينة "جرسيف".