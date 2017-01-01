عاجل..تفجير انتحاري في مالي يسقط 80 قتيلا.. وهذه هي التفاصيل ﻿

عاشت دولة مالي، يوما أسودا اليوم الأربعاء، عقب وقوع انفجار انتحاري استهدف قاعدة عسكرية شمالي البلادن ما أسفر عن سقوط 80 قتيلا.

"شوف تيفي"

عاشت دولة مالي، يوما أسودا اليوم الأربعاء، عقب وقوع انفجار انتحاري استهدف قاعدة عسكرية شمالي البلادن ما أسفر عن سقوط 80 قتيلا.



وحسب وسائل إعلام عالمية فإن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، حالة الحداد في بلاده لمدة ثلاثة أيام، عقب هذا الانفجار الذي وقع بواسطة سيارة مفخخة استهدفت مخيما عسكريا يقع مدينة غاو التي تعتبر من بين أكبر المدن المالية والتي تضم عناصر من قوات الجيش، وجماعات مسلحة موالية للحكومة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن حصيلة أولية، كانت قد أعلنت عن مقتل 37 شخصا جراء التفجير،موضحة بأن "غاوا" تعيش منذ مدة على وقع أعمال عنف تنفذها مجموعات مسلحة أبرزها تنظيم القاعدة الإرهابي الذي شن هجمات على القوات الدولية شمال البلاد.