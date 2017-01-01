بن كيران ينقلب على حزب الإستقلال للبقاء كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة ﻿

عبر النواب البرلمانيين لحزب الإستقلال عن إمتعاضهم من إنقلاب حزب العدالة والتنمية على إتفاقاتهم السابقة، بعد قرار لعبد الإله بن كيران، يفرض فيه على برلمانيي حزب العدالة والتنمية التصويت على رئيس

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عبر النواب البرلمانيين لحزب الإستقلال عن إمتعاضهم من إنقلاب حزب العدالة والتنمية على إتفاقاتهم السابقة، بعد قرار لعبد الإله بن كيران، يفرض فيه على برلمانيي حزب العدالة والتنمية التصويت على رئيس مجلس النواب بالورقة البيضاء.

وحسب مقال بجريدة العلم لسان حزب الإستقلال، أقدمت قيادة حزب العدالة والتنمية على الإخلال بقواعد التنسيق السياسي الحقيقيي بين الحزبين، حيث عبر النواب البرلمانيون لحزب الإستقلال عن تخوفهم من أن تكون خطوة بن كيران التصويت بالورقة البيضاء، صفقة سياسية، يهدف من ورائها بن كيران "للنفاذ بجلده في مسار مشاورات تشكيل حكومة "ستوديو مشوهة"".

وأفاد ذات المقال، أن اللافت للإنتباه في جلسة إنتخاب رئيس مجلس النواب، هو الطريقة الفجة التي تعاملت بها قيادة حزب العدالة والتنمية مع فريق حزب الإستقلال، حيث إنتظرت القيادة الإستقلالية من العدالة والتنمية مخاطبتها في شأن التنسيق في جلسة إنتخاب رئيس مجلس النواب لكن بن كيران لم يجب الإستقلاليين وفضل التعبير على قراره عبر وسائل الإعلام وذلك بالتصويت بورقة بيضاء فارغة.