 بن كيران ينقلب على حزب الإستقلال للبقاء كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وصادم..تلميذة تدرس في الباكالوريا تنتحر بالسم وتترك رسالة لوالديها.. وها شنو قالت فيها | حوادث و حقوق

عاجل وصادم..تلميذة تدرس في الباكالوريا تنتحر بالسم وتترك رسالة لوالديها.. وها شنو قالت فيها

لجنة الخارجية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي | بوليتيك

لجنة الخارجية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي

رئيس الحكومة يستقبل وفدا عن مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغربية | بوليتيك

رئيس الحكومة يستقبل وفدا عن مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغربية

مؤثر للغاية .. انتحار طفلة لم تتجاوز 11 سنة بجرسيف | حوادث و حقوق

مؤثر للغاية .. انتحار طفلة لم تتجاوز 11 سنة بجرسيف

عاجل..تفجير انتحاري في مالي يسقط 80 قتيلا.. وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل..تفجير انتحاري في مالي يسقط 80 قتيلا.. وهذه هي التفاصيل

بن كيران ينقلب على حزب الإستقلال للبقاء كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة | بوليتيك

بن كيران ينقلب على حزب الإستقلال للبقاء كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة

المغرب يفقد الشيخ حمزة زعيم أكبر طريقة صوفية بالمغرب | مجتمع

المغرب يفقد ''الشيخ حمزة'' زعيم أكبر طريقة صوفية بالمغرب

ولد الرشيد...الفريق الإستقلالي يوافق بكافة أعضائه التصويت على قانون الانضمام للاتحاد الإفريقي | بوليتيك

ولد الرشيد...الفريق الإستقلالي يوافق بكافة أعضائه التصويت على قانون الانضمام للاتحاد الإفريقي

ياربي السلامة .. أولاد الخيرية نوضوها حجر فالبرنوصي وها كيفاش شدوهم البوليس | حوادث و حقوق

ياربي السلامة .. أولاد الخيرية نوضوها حجر فالبرنوصي وها كيفاش شدوهم البوليس

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بن كيران ينقلب على حزب الإستقلال للبقاء كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 14:36 بن كيران ينقلب على حزب الإستقلال للبقاء كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة | بوليتيك
بن كيران ينقلب على حزب الإستقلال للبقاء كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة
عبر النواب البرلمانيين لحزب الإستقلال عن إمتعاضهم من إنقلاب حزب العدالة والتنمية على إتفاقاتهم السابقة، بعد قرار لعبد الإله بن كيران، يفرض فيه على برلمانيي حزب العدالة والتنمية التصويت على رئيس

شوف تيفي

عبر النواب البرلمانيين لحزب الإستقلال عن إمتعاضهم من إنقلاب حزب العدالة والتنمية على إتفاقاتهم السابقة، بعد قرار لعبد الإله بن كيران، يفرض فيه على برلمانيي حزب العدالة والتنمية التصويت على رئيس مجلس النواب بالورقة البيضاء.

وحسب مقال بجريدة العلم لسان حزب الإستقلال، أقدمت قيادة حزب العدالة والتنمية على الإخلال بقواعد التنسيق السياسي الحقيقيي بين الحزبين، حيث عبر النواب البرلمانيون لحزب الإستقلال عن تخوفهم من أن تكون خطوة بن كيران التصويت بالورقة البيضاء، صفقة سياسية، يهدف من ورائها بن كيران "للنفاذ بجلده في مسار مشاورات تشكيل حكومة "ستوديو مشوهة"".

وأفاد ذات المقال، أن اللافت للإنتباه في جلسة إنتخاب رئيس مجلس النواب، هو الطريقة الفجة التي تعاملت بها قيادة حزب العدالة والتنمية مع فريق حزب الإستقلال، حيث إنتظرت القيادة الإستقلالية من العدالة والتنمية مخاطبتها في شأن التنسيق في جلسة إنتخاب رئيس مجلس النواب لكن بن كيران لم يجب الإستقلاليين وفضل التعبير على قراره عبر وسائل الإعلام وذلك بالتصويت بورقة بيضاء فارغة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الإستقلال بن كيران العدالة والتنمية النواب التعبير شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

لجنة الخارجية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي | بوليتيك

لجنة الخارجية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

رئيس الحكومة يستقبل وفدا عن مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغربية | بوليتيك

رئيس الحكومة يستقبل وفدا عن مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغربية

ولد الرشيد...الفريق الإستقلالي يوافق بكافة أعضائه التصويت على قانون الانضمام للاتحاد الإفريقي | بوليتيك

ولد الرشيد...الفريق الإستقلالي يوافق بكافة أعضائه التصويت على قانون الانضمام للاتحاد الإفريقي

بعد رفضه البيجيدي...رجل الأعمال كريم التازي ينضم رسميا لحزب الإشتراكي الموحد | بوليتيك

بعد رفضه البيجيدي...رجل الأعمال كريم التازي ينضم رسميا لحزب الإشتراكي الموحد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الميلودي لشوف تيفي:عادي الراجل يخون مرتو المصيبة هي المْرا تخون راجلها | بــووز
منذ 14 دقيقة

الميلودي لشوف تيفي:عادي الراجل يخون مرتو المصيبة هي المْرا تخون راجلها

بالفيديو و لأول مرة..طليق الفنانة سميرة سعيد يكشف لأول مرة سبب انفصالهما‎ | زووم

بالفيديو و لأول مرة..طليق الفنانة سميرة سعيد يكشف لأول مرة سبب انفصالهما‎

بالفيديو.. نشرة خاصة وهامة للمغاربة | بــووز

بالفيديو.. نشرة خاصة وهامة للمغاربة

نسولو الناس:واش مزال كيغريكم الزواج بالأجنبيات؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:واش مزال كيغريكم الزواج بالأجنبيات؟

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وصادم..تلميذة تدرس في الباكالوريا تنتحر بالسم وتترك رسالة لوالديها.. وها شنو قالت فيها | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

عاجل وصادم..تلميذة تدرس في الباكالوريا تنتحر بالسم وتترك رسالة لوالديها.. وها شنو قالت فيها

لجنة الخارجية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي | بوليتيك

لجنة الخارجية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي

رئيس الحكومة يستقبل وفدا عن مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغربية | بوليتيك

رئيس الحكومة يستقبل وفدا عن مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية المغربية

مؤثر للغاية .. انتحار طفلة لم تتجاوز 11 سنة بجرسيف | حوادث و حقوق

مؤثر للغاية .. انتحار طفلة لم تتجاوز 11 سنة بجرسيف

﻿ ﻿
اليوم 13:31 GMT

عاجل..هذه هي حقيقة الحكم على سعد المجرد بـ 10 سنوات سجنا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.