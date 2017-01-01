المغرب يفقد ''الشيخ حمزة'' زعيم أكبر طريقة صوفية بالمغرب ﻿

لبى الشيخ ''حمزة بن العباس'' شيخ الطريقة القادرية البودشيشية, في الساعات الأولى من نهار اليوم الاربعاء، نداء ربه بمستشفى محمد السادس بوجدة , عن سن 95 سنة بعد صراع مرير مع المرض.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

لبى الشيخ "حمزة بن العباس" شيخ الطريقة القادرية البودشيشية, في الساعات الأولى من نهار اليوم الاربعاء، نداء ربه بمستشفى محمد السادس بوجدة , عن سن 95 سنة بعد صراع مرير مع المرض.

ويعد الراحل المزداد بقرية "مداغ" سنة 1922 شرق مدينة بركان، من حفظة كتاب الله كما تلقى علوم الشريعة بزاوية أسرته العريقة بالمدينة حيث حصل على إجازات شيوخه في عدد من العلوم الشرعية وخصوصا علوم الفقه والنحو والسيرة النبوية، لينتقل بعدها الشيخ حمزة لإتمام تعليمه وتحصيله بالمعهد الإسلامي بوجدة والتابع لجامعة القرويين في ذلك الحين.

في سنة 1972 تولى الشيخ حمزة بن العباس أمر قيادة الطريقة القادرية البودشيشية ووريثا له للإشراف على طريقة جماعة تعد أكبر جماعة صوفية بالمغرب, و التي شهدت اشعاعا و انتشارا واسعين في شمال افريقيا و جنوبها و دول أوروبا و أمريكا و كندا و عدد من دول أسيا و الدول العربية , بل وامتد صيتها الى عدد كبير من أقطار القارات الخمس من المعمور.

و عرفت الطريقة القادرية البودشيشية في عهد الراحل الشيخ "حمزة بن العباس" استقطابا كبيرا لعدد كبير من الأتباع جلهم من الشباب المثقف و الأطر العليا المرموقة بالبلاد و خارجها , حيث كتبت عدد من المؤلفات القيمة بخصوص هذه الزاوية , و أجريت الأبحاث العلمية و التاريخية الغنية حول هذه الزاوية الصوفية والتي ترجمت الى مجموعة من اللغات الحية العالمية.

الفقيد الشيخ "حمزة" عرف كذلك بمواقف بطولية في المقاومة و النضال والكفاح ضد الاحتلال الأجنبي الفرنسي , حيث ثبت أنه من أبرز رموز المقاومة المسلحة و انخرط بشكل رسمي في جيش التحرير, و كان يحمي المقاومين والمجاهدون ويقدم لهم المأوى والمأكل و الملبس ضد المستعمر الغاشم , و يقدم لهم الدعم بعمليات هجومية بواسطة سيارته، لكي لا يفتضح أمرهم.

فترة تولي المرحوم الشيخ " حمزة بن العباس" عرفت حضورا سياسيا كبيرا خلال عدد من المحطات الوطنية و الدولية كان أهمها المساندة السياسية للملكية و بالبيعة و الولاء للقصر الملكي , و الموقف الوطني الثابت في قضية الصحراء المغربية وغيرها من القضايا السياسية بالمغرب , بالإضافة الى دعم الشعب الفلسطيني حيال العدوان الهمجي على قطاع غزة خلال المسيرة المليونية ، و بالمقابل تلقت الزاوية رسائل تعزية من القصر الملكي في وفاة "لالة الطاووس" زوجة الشيخ حمزة , و رسائل تسأل عن أحواله الصحية.

وكان الشيخ حمزة قد نقل إلى المستشفى خلال ليلة إحياء ذكرى المولد النبوي. بعد نزلة برد حادة حسب ما كشف في وقت سابق حفيده "معاذ بودشيش" ، ومن المنتظرأن يتم دفن الفقيد يوم غد الخميس بمقر الزاوية والتي يزورها كل سنة أكثر من ربع مليون صوفي، في بلدة "مداغ " ببركان لإحياء ذكرى المولد النبوي، من مختلف بقاع العالم من جنسيات وأعراق مختلفة.

هذا و من المرتقب أن يخلف "جمال البودشيشي" و هو المرشح الأول والده على رأس الزاوية، التي تعتبر من أكثر الزوايا الصوفية المغربية تأثيرا على المستوى السياسي داخل و خارج الوطن.