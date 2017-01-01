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ولد الرشيد...الفريق الإستقلالي يوافق بكافة أعضائه التصويت على قانون الانضمام للاتحاد الإفريقي

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 14:04 ولد الرشيد...الفريق الإستقلالي يوافق بكافة أعضائه التصويت على قانون الانضمام للاتحاد الإفريقي | بوليتيك
ولد الرشيد...الفريق الإستقلالي يوافق بكافة أعضائه التصويت على قانون الانضمام للاتحاد الإفريقي
كشفت مصادر مطلعة، أن البرلماني حمدي ولد الرشيد أعلن قبل قليل، عن دعم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب للمبادرة الملكية بالعودة للاتحاد الإفريقي، ومؤكدا التصويت بالإيجاب على مشروع القانون 01.17، خلال

شوف تيفي:

كشفت مصادر مطلعة، أن البرلماني حمدي ولد الرشيد أعلن قبل قليل، عن دعم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب للمبادرة الملكية بالعودة للاتحاد الإفريقي، ومؤكدا التصويت بالإيجاب على مشروع القانون 01.17، خلال إجتماع لجنة الخارجية والشؤون الإسلامية بالبرلمان.

وجاء موقف القيادي بحزب الإستقلال، خلال أشغال لجنة الخارجية بمجلس النواب باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أثناء تقديم مناقشة مشروع القانون رقم 01.17 والذي يوافق من حيث المبدأ على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

وحضر إلى أشغال لجنة الخارجية رئيسها محمد يتيم، وبحضور وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار وناصر بوريطة الوزير المنتدب في الخارجية، ووزير الحكامة محمد الوفا ورئيس مجلس النواب، وأغلب أعضاء الفريق الاستقلالي، وكذلك حضور رؤساء الفرق وعدد مهم من النواب والوزراء السابقين، حسب مصادر مطلعة.

وفي كلمته داخل اللجنة، أكد حمدي ولد الرشيد مدى أهمية هذا المشروع بالنسبة للمصلحة الوطنية، لأنه يتعلق بالقضية الوطنية الأولى والذي يعتبر الملك محمد السادس المؤتمن عليها والمدافع الأول عنها، حيث أن العودة للاتحاد الإفريقي هو قرار ملكي مهم له أبعاد إستراتيجية كثيرة.

وقال ولد رشيد خلال الإجتماع أن " الملك هو حامي الوحدة الترابية والمؤتمن على حدودها، ولن يكون أحد أكثر وطنية منه وبالتالي فهذا القرار الشجاع لا يمكن إلا أن يلقى الدعم الكامل لكل أعضاء الفريق الاستقلالي، وهو ما يجعلنا مجندين وراء جلالة الملك لتحقيق هذا التصور الكبير".

وأفاد ولد الرشيد خلال مداخلته بلجنة الخارجية، أن القرار النهائي للفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية دعم هذه المبادرة الملكية، والتصويت بالإيجاب على مشروع القانون 01.17، والذي ستخصص له جلسة عامة لأعضاء مجلس النواب بمقر البرلمان للمصادقة النهائية على القانون الأساسي للإتحاد الإفريقي.

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