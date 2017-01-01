ياربي السلامة .. أولاد الخيرية نوضوها حجر فالبرنوصي وها كيفاش شدوهم البوليس ﻿

أوقفت مصالح أمن البرنوصي ستة شبان تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بتبادل العنف وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر، وتعييب منشآت ذات منفعة عامة.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أوقفت مصالح أمن البرنوصي ستة شبان تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بتبادل العنف وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر، وتعييب منشآت ذات منفعة عامة.

و أضاف بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء توصلت " شوف تيفي" بنسخة منه , أن أطوار هذه الواقعة تعود لنهاية الأسبوع الماضي , عندما نشب نزاع بين بعض نزلاء مؤسسة خيرية وبعض قاطني أحد أحياء منطقة سيدي البرنوصي، قبل أن يتطور إلى تبادل العنف والتراشق بالحجارة بين الطرفين، تدخلت على إثره مصالح الأمن من أجل توقيف المشتبه فيهم وفرض النظام العام بالمنطقة.

و بعد اقتياد الشبان المعتقلين الى مصلحة الأمن بالبرنوصي , تم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة و ذلك من أجل البث في ملفهم .