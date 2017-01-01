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بالفيديو..تفاصيل رسمية جديدة بخصوص السيدة التي شرملها زوجها بالسلاح الأبيض في مؤخرتها ووجهها بسلا

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 13:39 بالفيديو..تفاصيل رسمية جديدة بخصوص السيدة التي شرملها زوجها بالسلاح الأبيض في مؤخرتها ووجهها بسلا | مجتمع
بالفيديو..تفاصيل رسمية جديدة بخصوص السيدة التي شرملها زوجها بالسلاح الأبيض في مؤخرتها ووجهها بسلا
في جديد قضية قيام زوج بشرملة زوجته بواسطة السلاح الأبيض بمدينة سلا، توصلت ''شوف تيفي'' ببيان حقيقة من المديرية العامة للأمن الوطني، أوضحت من خلاله بأن ولاية أمن الرباط تنفي بشكل قاطع الإدعاءات

"شوف تيفي"

في جديد قضية قيام زوج بشرملة زوجته بواسطة السلاح الأبيض بمدينة سلا، توصلت "شوف تيفي" ببيان حقيقة من المديرية العامة للأمن الوطني، أوضحت من خلاله بأن ولاية أمن الرباط تنفي بشكل قاطع الإدعاءات المنسوبة لمصالح الأمن والتي أوردتها السيدة في تصريحها للقناة، مشيرة إلى أن مصالح الأمن بسلا أوقفت الزوج المشتكى به متلبسا بحيازة سلاح أبيض بتاريخ 16 شتنبر 2016، وذلك على خلفية اعتدائه بالضرب والجرح العمدين في حق زوجته.

وأضاف البيان بأن عناصر الدائرة الأمنية الحادية عشر،انتقلت إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، وتم الاستماع إلى الزوجة الضحية في محضر قانوني أوضحت فيه ظروف وملابسات ودوافع الاعتداء عليها.

وتابع البيان بالتأكيد على أن النيابة العامة المختصة وبعد إشعارها، تم الاحتفاظ بالزوج تحت تدابير الحراسة النظرية قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة بعد انتهاء إجراءات البحث في النازلة بتاريخ 18 شتنبر 2016.

تجدر الإشارة إلى أن الزوجة، أدلت قبل يومين بتصريح لـ "شوف تيفي"،كشفت من خلالها تفاصيل مثيرة عن تعرضها للتعنيف والاعتداء على يد زوجها بالشارع العام.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الزوج الحراسة النظرية مصالح الأمن سلا الرباط مستشفى ابن سينا

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