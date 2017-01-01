تطور جديد في قضية المغربية فضيلة التي فقدت جنينها بسبب مركز تجاري بفرنسا..وهذه هي التفاصيل الحصرية ﻿

في جديد قضية المغربية فضيلة، التي فقدت جنينها داخل المركز التجاري الذي تعمل به بمدينة ''ليل'' الفرنسية'' علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها بأن يوم غد الخميس سيشهد أولى الجلسات بأحد المحاكم.

"شوف تيفي":

في جديد قضية المغربية فضيلة، التي فقدت جنينها داخل المركز التجاري الذي تعمل به بمدينة "ليل" الفرنسية" علمت "شوف تيفي" من مصدرها بأن يوم غد الخميس سيشهد أولى الجلسات بأحد المحاكم.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان والتي كلفت محاميا للدفاع عن المغربية، ستعقد بدورها اجتماعا مع مريم الخمري وزيرة العمل الفرنسية، وذلك من أجل تدارس جديد القضية وأيضا للوصول إلى صيغة تنصف المغربية التي كانت ضحية للمركز التجاري " auchan".



وكانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن تفاصيل هذه القضية، بعد علمها بأن مغربية تدعى "فضيلة" تبلغ من العمر 23 سنة، فقدت جنينها أخيرا، بطريقة مؤلمة، خلال عملها بأحد المراكز التجارية المعروفة بمدينة ليل الفرنسية، بعد ارتباطها به بعقد عمل في 1 نونبر الماضي، وقدمت وثائق تؤكد بأنها حامل، وبعد مرور أسابيع وبالتحديد في 22 نونبر، شعرت المغربية التي تعمل كقابضة "لاكيس" بألم حاد وطلبت من مديرها مغادرة موقعها صوب المرحاض، إلا أن هذا الأخير رفض رفضا قاطعا بسبب وجود عدد كبير من الزبناء بمناسبة التخفيضات، لتتطور الأمور إلى وقوع فاجعة، حينما أجهضت وسقط جنينها.