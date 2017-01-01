 عاجل..هذه هي حقيقة الحكم على سعد المجرد بـ 10 سنوات سجنا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ياربي السلامة .. أولاد الخيرية نوضوها حجر فالبرنوصي وها كيفاش شدوهم البوليس | حوادث و حقوق

ياربي السلامة .. أولاد الخيرية نوضوها حجر فالبرنوصي وها كيفاش شدوهم البوليس

بالفيديو..تفاصيل رسمية جديدة بخصوص السيدة التي شرملها زوجها بالسلاح الأبيض في مؤخرتها ووجهها بسلا | مجتمع

بالفيديو..تفاصيل رسمية جديدة بخصوص السيدة التي شرملها زوجها بالسلاح الأبيض في مؤخرتها ووجهها بسلا

تطور جديد في قضية المغربية فضيلة التي فقدت جنينها بسبب مركز تجاري بفرنسا..وهذه هي التفاصيل الحصرية | حوادث و حقوق

تطور جديد في قضية المغربية فضيلة التي فقدت جنينها بسبب مركز تجاري بفرنسا..وهذه هي التفاصيل الحصرية

عاجل..هذه هي حقيقة الحكم على سعد المجرد بـ 10 سنوات سجنا | ثقافة و فنون

عاجل..هذه هي حقيقة الحكم على سعد المجرد بـ 10 سنوات سجنا

فيديو جد مؤلم..جلد طفل بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل+صور | دولي

فيديو جد مؤلم..جلد طفل بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل+صور

بعد رفضه البيجيدي...رجل الأعمال كريم التازي ينضم رسميا لحزب الإشتراكي الموحد | بوليتيك

بعد رفضه البيجيدي...رجل الأعمال كريم التازي ينضم رسميا لحزب الإشتراكي الموحد

خاص...علبة أسرار رئيس الحكومة بن كيران يستقيل من البرلمان | بوليتيك

خاص...علبة أسرار رئيس الحكومة بن كيران يستقيل من البرلمان

عاجل.. إيقاف سائق شاحنة متلبس بتهجير شخص بطريقة غير شرعية وبمحاولة إرشاء موظف شرطة | حوادث و حقوق

عاجل.. إيقاف سائق شاحنة متلبس بتهجير شخص بطريقة غير شرعية وبمحاولة إرشاء موظف شرطة

أمن مديونة يوقف عصابة سرقت عدد من المنازل بمفاتيح مزورة | حوادث و حقوق

أمن مديونة يوقف عصابة سرقت عدد من المنازل بمفاتيح مزورة

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

عاجل..هذه هي حقيقة الحكم على سعد المجرد بـ 10 سنوات سجنا

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 13:31 عاجل..هذه هي حقيقة الحكم على سعد المجرد بـ 10 سنوات سجنا | ثقافة و فنون
عاجل..هذه هي حقيقة الحكم على سعد المجرد بـ 10 سنوات سجنا
تناقلت العديد من المواقع منذ ليلة أمس الثلاثاء، خبرا غريبا ومثيرا للجدل والذي يفيد بأن القضاء الفرنسي أنهى فصول قضية سعد المجرد وقضى بسجنه لمدة 10 سنوات.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من المواقع منذ ليلة أمس الثلاثاء، خبرا غريبا ومثيرا للجدل والذي يفيد بأن القضاء الفرنسي أنهى فصول قضية سعد المجرد وقضى بسجنه لمدة 10 سنوات.

وفي تعليقه على هذا الخبر الغريب، أوضح مصدر "شوف تيفي" القريب من القضية، بأن الأمر يبقى مجرد إشاعة لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن صاحب هذا الخبر جاهل بالقوانين الفرنسية وبمسار قضية سعد المجرد.

وأضاف المصدر ذاته بأنه من الغباء الإشارة إلى وجود حكم قضائي في قضية سعد المجرد، بالرغم من أن "المعلم" لم يتواجه بعد مع الفتاة الفرنسية "لورا بريول" ولم يتم بعد تحديد موعد لأولى الجلسات، موضحا بأن القضية ما تزال في بدايتها ولا يمكن إعلان حكم فيها إلى غاية انتهاء التحقيقات.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد المجرد، ما زل رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن "فلوري" بفرنسا منذ أكتوبر المنصرم، عقب اتهام فتاة فرنسية له باغتصابها وتعنيفها جسديا.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعد المجرد القضية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو نادر لسعد المجرد في طفولته يشعل الفايسبوك..وهذا ما تمناه عشاقه+الفيديو | ثقافة و فنون

فيديو نادر لسعد المجرد في طفولته يشعل الفايسبوك..وهذا ما تمناه عشاقه+الفيديو

بالصور.. المجرد في سجن فلوري وصديقته زاهية وناشطة في مراكش | ثقافة و فنون

بالصور.. المجرد في سجن فلوري وصديقته زاهية وناشطة في مراكش

بالصور..الفنان الجسمي والمشجع الظولمي ضحايا هزيمة المنتخب المغربي في منافسات الكان..وها كيفاش | ثقافة و فنون

بالصور..الفنان الجسمي والمشجع الظولمي ضحايا هزيمة المنتخب المغربي في منافسات الكان..وها كيفاش

بالصورة.. سعد المجرد يترشح للفوز بجائزة من داخل زنزانته | ثقافة و فنون

بالصورة.. سعد المجرد يترشح للفوز بجائزة من داخل زنزانته

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نسولو الناس:واش مزال كيغريكم الزواج بالأجنبيات؟ | نسولو الناس
منذ 7 دقائق

نسولو الناس:واش مزال كيغريكم الزواج بالأجنبيات؟

كسيدة خايبة فطريق برشيد..كاميو هاز الخضرة تقلب وها شنو وقع بسبب التجاوز (فيديو) | بــووز

كسيدة خايبة فطريق برشيد..كاميو هاز الخضرة تقلب وها شنو وقع بسبب التجاوز (فيديو)

الموت ديال الضحك مع نكتة على المنتخب المغربي و مشاركتو فكأس افريقيا | نكتة اليوم

الموت ديال الضحك مع نكتة على المنتخب المغربي و مشاركتو فكأس افريقيا

بالفيديو..طوبيس آخر تحرق فكازا ديال نقل المدينة..شوفو أشنو وقع (فيديو) | بــووز

بالفيديو..طوبيس آخر تحرق فكازا ديال نقل المدينة..شوفو أشنو وقع (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

ياربي السلامة .. أولاد الخيرية نوضوها حجر فالبرنوصي وها كيفاش شدوهم البوليس | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

ياربي السلامة .. أولاد الخيرية نوضوها حجر فالبرنوصي وها كيفاش شدوهم البوليس

بالفيديو..تفاصيل رسمية جديدة بخصوص السيدة التي شرملها زوجها بالسلاح الأبيض في مؤخرتها ووجهها بسلا | مجتمع

بالفيديو..تفاصيل رسمية جديدة بخصوص السيدة التي شرملها زوجها بالسلاح الأبيض في مؤخرتها ووجهها بسلا

تطور جديد في قضية المغربية فضيلة التي فقدت جنينها بسبب مركز تجاري بفرنسا..وهذه هي التفاصيل الحصرية | حوادث و حقوق

تطور جديد في قضية المغربية فضيلة التي فقدت جنينها بسبب مركز تجاري بفرنسا..وهذه هي التفاصيل الحصرية

عاجل..هذه هي حقيقة الحكم على سعد المجرد بـ 10 سنوات سجنا | ثقافة و فنون

عاجل..هذه هي حقيقة الحكم على سعد المجرد بـ 10 سنوات سجنا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.