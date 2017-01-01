عاجل..هذه هي حقيقة الحكم على سعد المجرد بـ 10 سنوات سجنا ﻿

تناقلت العديد من المواقع منذ ليلة أمس الثلاثاء، خبرا غريبا ومثيرا للجدل والذي يفيد بأن القضاء الفرنسي أنهى فصول قضية سعد المجرد وقضى بسجنه لمدة 10 سنوات.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من المواقع منذ ليلة أمس الثلاثاء، خبرا غريبا ومثيرا للجدل والذي يفيد بأن القضاء الفرنسي أنهى فصول قضية سعد المجرد وقضى بسجنه لمدة 10 سنوات.

وفي تعليقه على هذا الخبر الغريب، أوضح مصدر "شوف تيفي" القريب من القضية، بأن الأمر يبقى مجرد إشاعة لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن صاحب هذا الخبر جاهل بالقوانين الفرنسية وبمسار قضية سعد المجرد.

وأضاف المصدر ذاته بأنه من الغباء الإشارة إلى وجود حكم قضائي في قضية سعد المجرد، بالرغم من أن "المعلم" لم يتواجه بعد مع الفتاة الفرنسية "لورا بريول" ولم يتم بعد تحديد موعد لأولى الجلسات، موضحا بأن القضية ما تزال في بدايتها ولا يمكن إعلان حكم فيها إلى غاية انتهاء التحقيقات.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد المجرد، ما زل رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن "فلوري" بفرنسا منذ أكتوبر المنصرم، عقب اتهام فتاة فرنسية له باغتصابها وتعنيفها جسديا.