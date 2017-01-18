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فيديو جد مؤلم..جلد طفل بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل+صور

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 13:25 فيديو جد مؤلم..جلد طفل بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل+صور | دولي
فيديو جد مؤلم..جلد طفل بطريقة بشعة..وهذه هي التفاصيل+صور
قامت السلطات الأمنية السعودية، أمس الثلاثاء، بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإيقاف شخص تورط في تعنيف طفل بمدينة تبوك، مباشرة بعد انتشار مقطع فيديو صادم ومؤلم، يُظهر آثار الضرب

"شوف تيفي"

قامت السلطات الأمنية السعودية، أمس الثلاثاء، بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإيقاف شخص تورط في تعنيف طفل بمدينة تبوك، مباشرة بعد انتشار مقطع فيديو صادم ومؤلم، يُظهر آثار الضرب والجلد على ظهر الطفل المعنف.

وحسب موقع "العربية.نت" بأن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أوضح بأن وحدة الحماية بالوزارة باشرت التحقيق في حالة تعنيف طفل في حي الخالدية بتبوك، والمتداول عنها فيديو وصور في مواقع التواصل، وتم القبض على الشخص المعنف للتحقيق وتطبيق الأنظمة والعقوبات بحقه، وفقاً للائحة حماية الطفل.

وأضاف الموقع بأن الطفل المعنف، تم وضعه لدى حماية تبوك، مشيرا إلى أن هاشتاغ ‫#تعنيف_طفل_في_تبوك، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حيث طالب الجميع بأن يتم تشديد العقوبات على معنف الطفل.

ونعتذر لمتتبعي "شوف تيفي" عن عدم إدراج الفيديو إلى جانب المادة نظرا لمشاهده المؤلمة.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وزارة العمل والتنمية السعودية التحقيق حماية الطفل

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