بعد رفضه البيجيدي...رجل الأعمال كريم التازي ينضم رسميا لحزب الإشتراكي الموحد ﻿

إنضم بشكل رسمي رجل الأعمال المغربي كريم التازي يوم أمس الثلاثاء إلى حزب الإشتراكي الموحد، بعد حصوله على بطاقة العضوية من طرف الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب والرئيس المؤسس للحزب سعيد أيت ايدر.

شوف تيفي

إنضم بشكل رسمي رجل الأعمال المغربي كريم التازي يوم أمس الثلاثاء إلى حزب الإشتراكي الموحد، بعد حصوله على بطاقة العضوية من طرف الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب والرئيس المؤسس للحزب سعيد أيت ايدر.

وجاء إنخراط رجل الأعمال المثير للجدل والمعروف بمواقفه المعاكسة لرجال السياسة والمال، بعدما رفض الإنخراط في وقت سابق بحزب العدالة والتنمية كما تداولته تقارير إعلامية سابقة، حيث إشتهر التازي بدعمه الكبير لحركة 20 فبراير أيام الحراك الشعبي الذي عرفته المنطقة العربية سنة 2011.

وبمجرد إنتشار صوره على الفايسبوك وهو يتلقى ورقة الإنخراط بالحزب اليساري، جاءت التعليقات الفايسبوكية متناقضة، حيث أشاد البعض بانخراط بورجوازي في حزب يقول أنه يدافع عن العمال والطبقات الهشة، فيما إعتبير آخرون خطوة التازي إنتحارا سياسيا للرجل سيدفع ثمنه ماليا.