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خاص...علبة أسرار رئيس الحكومة بن كيران يستقيل من البرلمان

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 12:55 خاص...علبة أسرار رئيس الحكومة بن كيران يستقيل من البرلمان | بوليتيك
خاص...علبة أسرار رئيس الحكومة بن كيران يستقيل من البرلمان
كشفت مصادر مطلعة، أن جامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، والبرلمان عن مدينة سلا ورئيس المجلس المسير، قدم إستقالته من مجلس النواب بمبرر التفرغ لمهمة رئيس مجموعة الجماعات

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن جامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، والبرلمان عن مدينة سلا ورئيس المجلس المسير، قدم إستقالته من مجلس النواب بمبرر التفرغ لمهمة رئيس مجموعة الجماعات لتدبير الأمور والإتفاقيات المشتركة بين جماعات الرباط وسلا و تمارة و الصخيرات.

وأفادت ذات المصادر، أن علبة أسرار رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران والذي سبق إعتقاله بتهمة رشوة من مستثمر عقاري للحصول على منزل بمدينة سلا، قد قدم إستقالته من منصبه كبرلماني منذ أسابيع تقريبا، حيث سينظر الرئيس الجديد للمجلس في طلب الإستقالة وتفعيلها.

وينتظر أن يعوض جامع المعتصم عضو آخر بحزب العدالة والتنمية والذي يلي جامع المعتصم في ترتيب اللائحة المقدمة إبان الإنتخابات التشريعية الأخيرة، والمدعو "عزيز بن براهيم".

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