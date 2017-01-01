عاجل.. إيقاف سائق شاحنة متلبس بتهجير شخص بطريقة غير شرعية وبمحاولة إرشاء موظف شرطة ﻿

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف سائق شاحنة للنقل الدولي متلبسا بتهجير شخص بطريقة غير مشروعة ومحاولة إرشاء موظف شرطة.

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف سائق شاحنة للنقل الدولي متلبسا بتهجير شخص بطريقة غير مشروعة ومحاولة إرشاء موظف شرطة.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فإنه وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد ضبط مقدم شرطة يعمل بنقطة المراقبة البحرية سائق شاحنة متلبسا بمحاولة تهجير أحد الأشخاص بطريقة غير مشروعة، أثناء إجراءات العبور في اتجاه أوروبا، وذلك قبل أن يعمد السائق إلى محاولة إرشاء الشرطي بمبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم.

وأوضح البلاغ بأن الشرطي المعني بالأمر اتخذ إجراءات الضبط والتوقيف اللازمة، قبل أن يحيل السائق والمرشح للهجرة غير المشروعة على فرقة الشرطة القضائية، التي فتحت بحثا قضائيا في مواجهتهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وأضاف المصدر ذاته، بأن هذه العملية، تندرج في إطار تعزيز إجراءات المراقبة الحدودية التي تنهجها مصالح الأمن الوطني لمكافحة مختلف صور الجريمة، بما فيها ظاهرة الهجرة غير المشروعة.