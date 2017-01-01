 أمن مديونة يوقف عصابة سرقت عدد من المنازل بمفاتيح مزورة ﻿
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أمن مديونة يوقف عصابة سرقت عدد من المنازل بمفاتيح مزورة | حوادث و حقوق

أمن مديونة يوقف عصابة سرقت عدد من المنازل بمفاتيح مزورة

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أمن مديونة يوقف عصابة سرقت عدد من المنازل بمفاتيح مزورة

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 12:42 أمن مديونة يوقف عصابة سرقت عدد من المنازل بمفاتيح مزورة | حوادث و حقوق
أمن مديونة يوقف عصابة سرقت عدد من المنازل بمفاتيح مزورة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن مديونة بالدار البيضاء، من توقيف ثلاثة أشخاص من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن مديونة بالدار البيضاء، من توقيف ثلاثة أشخاص من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة.

وأضاف بلاغ بولاية أمن البيضاء توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أنه جرى توقيف المشتبه فيهم بناء على شكاية توصلت بها مصالح الأمن حول الاشتباه في تورطهم في سرقة أحد المنازل باستعمال مفاتيح مزورة، وهي السرقة التي طالت مجموعة من المتعلقات الشخصية، قبل أن تمكن التحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

هذا و تم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة بعد انتهاء البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تهم تتعلق بالسرقة الموصوفة.

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‫شوف تيفي

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الشرطة القضائية شوف تيفي مفاتيح مزورة

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