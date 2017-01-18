بالصور..سيارة إسعاف تتعرض لحادة سير خطيرة بالحسمية ﻿

شهدت الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين الحسيمة وإمزورن، وبالتحديد بالقرب من جماعة أجدير، صباح اليوم الأربعاء، وقوع حادثة سير خطيرة.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين الحسيمة وإمزورن، وبالتحديد بالقرب من جماعة أجدير، صباح اليوم الأربعاء، وقوع حادثة سير خطيرة.

وفي تفاصيل الحادثة، فإن سائق سيارة للإسعاف تابعة للجماعة القروية أزلاف، تعرضت لانزلاق نتيجة التساقطات المطرية، ما جعل سائقها يفقد السيطرة على المقود لتصطدم بشكل قوي بحائط يوجد بجانب الطريق.

وبالرغم من خطورة الحادثة فلحسن الحظ لم تخلف خسائر في الأرواح إلا أن السيارة تعرضت لخسائر كبيرة بعد تهشم جانبها الأيمن بالكامل.