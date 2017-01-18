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صادم..مول الدلاحة يصارع السرطان..شوفو كيفاش كان وكيفاش وْلا

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 12:12 صادم..مول الدلاحة يصارع السرطان..شوفو كيفاش كان وكيفاش وْلا | مجتمع
صادم..مول الدلاحة يصارع السرطان..شوفو كيفاش كان وكيفاش وْلا
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورا مؤثرة قيل بأنها تعود للمواطن الناظوري الذي اشتهر بلقب مول الدلاحة عبر تفاعله مع القضايا الكبرى باليوتيوب و هو يصارع السرطان.

شوف تيفي:

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورا مؤثرة قيل بأنها تعود للمواطن الناظوري الذي اشتهر بلقب مول الدلاحة عبر تفاعله مع القضايا الكبرى باليوتيوب و هو يصارع السرطان.

و يرقد موسى بلغو قبل شهرين في مصحة خاصة بالرباط، بعد إصابته بمرض السرطان نتيجة خطأ طبي على مستوى المعدة.

و حسب مصادر محلية،يناشد مول الدلاحة أصحاب القلوب الرحيمة لمساعدته على تكاليف العلاج

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