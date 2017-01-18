صادم..مول الدلاحة يصارع السرطان..شوفو كيفاش كان وكيفاش وْلا ﻿

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورا مؤثرة قيل بأنها تعود للمواطن الناظوري الذي اشتهر بلقب مول الدلاحة عبر تفاعله مع القضايا الكبرى باليوتيوب و هو يصارع السرطان.

شوف تيفي:

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورا مؤثرة قيل بأنها تعود للمواطن الناظوري الذي اشتهر بلقب مول الدلاحة عبر تفاعله مع القضايا الكبرى باليوتيوب و هو يصارع السرطان.

و يرقد موسى بلغو قبل شهرين في مصحة خاصة بالرباط، بعد إصابته بمرض السرطان نتيجة خطأ طبي على مستوى المعدة.

و حسب مصادر محلية،يناشد مول الدلاحة أصحاب القلوب الرحيمة لمساعدته على تكاليف العلاج