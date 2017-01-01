عاجل..هزة أرضية قوية تهز إيطاليا ﻿

"شوف تيفي"
كشفت وسائل إعلام إيطالية، قبل قليل، بأن هزات أرضية متتالية ضربت وسط إيطاليا ووصلت تردداتها إلى غاية العاصمة روما.
وأوضحت المصادر ذاتها بأن ثلاث هزات أرضية ضربت وسط إيطاليا، وقد وصلت قوة آخرها 5.5 درجة حسب مقياس ريشتر.
وحسب وكالة الأنباء "انسا" الإيطالية فإن الهزة الأرضية الأولى وقعت في حدود العاشرة و25 دقيقة،وقد ضربت مناطق جهتي "لأاتزيو" و "أبروتسو" وبعض المناطق من جهة "لي ماركي".
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.