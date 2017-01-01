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عاجل..هزة أرضية قوية تهز إيطاليا

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 12:00 عاجل..هزة أرضية قوية تهز إيطاليا | دولي
عاجل..هزة أرضية قوية تهز إيطاليا
كشفت وسائل إعلام إيطالية، قبل قليل، بأن هزات أرضية متتالية ضربت وسط إيطاليا ووصلت تردداتها إلى غاية العاصمة روما.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام إيطالية، قبل قليل، بأن هزات أرضية متتالية ضربت وسط إيطاليا ووصلت تردداتها إلى غاية العاصمة روما.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن ثلاث هزات أرضية ضربت وسط إيطاليا، وقد وصلت قوة آخرها 5.5 درجة حسب مقياس ريشتر.

وحسب وكالة الأنباء "انسا" الإيطالية فإن الهزة الأرضية الأولى وقعت في حدود العاشرة و25 دقيقة،وقد ضربت مناطق جهتي "لأاتزيو" و "أبروتسو" وبعض المناطق من جهة "لي ماركي".

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المغرب شوف تيفي إيطاليا العاصمة روما ريشتر هزة أرضية

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