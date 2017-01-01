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صادم..ذئب بشري يغتصب فتاة معاقة بالقنيطرة بطريقة بشعة.. وهذه هي التفاصيل المؤلمة

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 11:41 صادم..ذئب بشري يغتصب فتاة معاقة بالقنيطرة بطريقة بشعة.. وهذه هي التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق
صادم..ذئب بشري يغتصب فتاة معاقة بالقنيطرة بطريقة بشعة.. وهذه هي التفاصيل المؤلمة
أوقفت الشرطة القضائية الولائية بالقنيطرة، أخيرا، شابا من مواليد 1994 بالعرائش، اغتصب قاصرا معلقة بالعنف،وأحيل أخيرا على الوكيل العام بتهمتي التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها بالعنف.

"شوف تيفي"

أوقفت الشرطة القضائية الولائية بالقنيطرة، أخيرا، شابا من مواليد 1994 بالعرائش، اغتصب قاصرا معلقة بالعنف،وأحيل أخيرا على الوكيل العام بتهمتي التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها بالعنف.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن مصدرا مطلعا لها، كشف بأن الموقوف استدرج الضحية وهي من مواليد 2000 إلى محيط السجن المركزي بحي المستقبل بالقنيطرة، وعمل على هتك عرضها رغم رفضها معاشرته، وبعدما شاهده احد المارة لاذ بالفرار، فيما توجهت الطفلة إلى منزلها وهي تصرخ بصوت مرتفع لتتمكن والدتها من اكتشاف الفضيحة، وهرعت إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي كلفت فرقة الأحداث بالتحقيق في النازلة.

وأضافت اليومية بأن المصدر نفسه، كشف بأن الضابطة القضائية نصبت كمينا للموقوف وأثناء وضعه رهن الحراسة النظرية ومحاصرته بأسئلة المحققين اعترف بالاتهامات المنسوبة إليه في الاعتداء الجنسي على الضحية،كما أقر أنها أثارته جنسيا وكان يعتقد بأنها لا لن تستطيع الصراخ وعمل على هتك عرضها رغم مقاومتها له وبعدما أشبع نزواته لاذ بالفرار.

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