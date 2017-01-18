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البوليس ديال الطاليان شدو شيباني مغربي ''بزناس''..وها شحال ديال الحشيش لقاو عندو+صورة

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 11:17 البوليس ديال الطاليان شدو شيباني مغربي بزناس..وها شحال ديال الحشيش لقاو عندو+صورة | دولي
البوليس ديال الطاليان شدو شيباني مغربي ''بزناس''..وها شحال ديال الحشيش لقاو عندو+صورة
أوقفت الشرطة الإيطالية، بداية الأسبوع الجاري مغربي يبلغ من العمر69 سنة، بمدينة فينيسيا، لتورطه في ترويج مخدر الحشيش، وذلك حسب ما كشفت عن وسائل إعلام إيطالية.

"شوف تيفي"

أوقفت الشرطة الإيطالية، بداية الأسبوع الجاري مغربي يبلغ من العمر69 سنة، بمدينة فينيسيا، لتورطه في ترويج مخدر الحشيش، وذلك حسب ما كشفت عن وسائل إعلام إيطالية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن المهاجر المغربي الملقب بـ "شيخ المروجين" تم ضبطه متلبسا بترويج المخدرات بعد أن فرضت عليه الشرطة مراقبة وتعقبت تحركاته، ليتم إيقافه بالقرب من منزله الموجودة ببلدة "سان دونا دي بيافي" بنواحي فينيسيا، وأسفر التفتيش الأولي له عن حجز كمية صغيرة من الحشيش، لتنتقل القوات الأمنية إلى منزله الذي عثر به على 7 قطع من ذات المخدر من حجم 100 غرام.

وأضافت ذات المصادر بأنه تم عرض المغربي على قاضي التحقيق بفنيسيا، والذي أمر بوضعه في السجن إلى غاية انتهاء التحقيق معه.

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المغرب شوف تيفي المخدرات مهاجر مغربي المصالح الأمنية

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