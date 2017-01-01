فيديو نادر لسعد المجرد في طفولته يشعل الفايسبوك..وهذا ما تمناه عشاقه+الفيديو ﻿

ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر، يظهر فيه الفنان سعد لمجرد خلال طفولته مشاركا في إحدى المسابقات، من خلال عملية سحب أوراق قرعة....

"شوف تيفي"

ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر، يظهر فيه الفنان سعد لمجرد خلال طفولته مشاركا في إحدى المسابقات، من خلال عملية سحب أوراق قرعة....

وفور تداول هذا الفيديو النادر، تفاعل معه عشاق "المعلم" بكثافة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير به، في حين استغل آخرون الفرصة للتعبير عن حزنهم لحال الفنان خلف القضبان الحديدية بباريس، متمنين أن يعانق الحرية في أقرب وقت ممكن، وأن يحيي سهرة في بلاده المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن سعد المجرد، يوجد منذ أكتوبر الماضي في سجن "فلوري" بباريس، بعد أن وجهت له فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول" تهمة اغتصابها وتعنيفها جسديا.