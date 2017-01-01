ها شحال ديال الملايين غادي ياخدُو البرلمانيين في المغرب ﻿

كشفت يومية المساء في عددها الصادر اليوم الأربعاء، بأن أول ملف من المحتمل أن يباشره الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب هو صرف تعويضات النواب البرلمانيين

"شوف تيفي"

كشفت يومية المساء في عددها الصادر اليوم الأربعاء، بأن أول ملف من المحتمل أن يباشره الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب هو صرف تعويضات النواب البرلمانيين العالقة منذ انتخابات السابع من أكتوبر التشريعية، إذ ينتظر أن يراسل المالكي الخازن العام للملكة لإعطاء الضوء الأخضر لصرفها خلال الأيام المقبلة.



وأشارت اليومية إلى أنه من المنتظر أن يتوصل أعضاء الغرفة الأولى بمتأخرات الأشهر المنصرمة، والمقدرة بأزيد من 14 مليون سنتيم، بما يعادل 36 ألف درهم شهريا، وستكلف التعويضات الشهرية الخاصة بالأعضاء إلى جانب التعويضات الخاصة برؤساء الفرق واللجان الدائمة أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم شهريا.