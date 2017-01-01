 ها شحال ديال الملايين غادي ياخدُو البرلمانيين في المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..ذئب بشري يغتصب فتاة معاقة بالقنيطرة بطريقة بشعة.. وهذه هي التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق

صادم..ذئب بشري يغتصب فتاة معاقة بالقنيطرة بطريقة بشعة.. وهذه هي التفاصيل المؤلمة

البوليس ديال الطاليان شدو شيباني مغربي بزناس..وها شحال ديال الحشيش لقاو عندو+صورة | دولي

البوليس ديال الطاليان شدو شيباني مغربي ''بزناس''..وها شحال ديال الحشيش لقاو عندو+صورة

فيديو نادر لسعد المجرد في طفولته يشعل الفايسبوك..وهذا ما تمناه عشاقه+الفيديو | ثقافة و فنون

فيديو نادر لسعد المجرد في طفولته يشعل الفايسبوك..وهذا ما تمناه عشاقه+الفيديو

ها شحال ديال الملايين غادي ياخدُو البرلمانيين في المغرب | بوليتيك

ها شحال ديال الملايين غادي ياخدُو البرلمانيين في المغرب

عاجل وبالفيديو..حريق مهول يهز الجزائر | دولي

عاجل وبالفيديو..حريق مهول يهز الجزائر

خطير..بسبب إفلاسه: شخص يضرم النار في جسده بوجدة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير..بسبب إفلاسه: شخص يضرم النار في جسده بوجدة..وهذه هي التفاصيل

عاجل..حريق مهول بحافلة للنقل العمومي في البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول بحافلة للنقل العمومي في البيضاء

عاجل..وفاة الشيخ حمزة الرجل الأول للطريقة القادرية البودشيشية | مجتمع

عاجل..وفاة الشيخ حمزة الرجل الأول للطريقة القادرية البودشيشية

حجيرة غلاب وبادو مطلوبون في لجنة التأديب | بوليتيك

حجيرة غلاب وبادو مطلوبون في لجنة التأديب

انتهى زمن الكلام.. وبدأ ''كلام المعقول''

ها شحال ديال الملايين غادي ياخدُو البرلمانيين في المغرب

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 10:39 ها شحال ديال الملايين غادي ياخدُو البرلمانيين في المغرب | بوليتيك
ها شحال ديال الملايين غادي ياخدُو البرلمانيين في المغرب
كشفت يومية المساء في عددها الصادر اليوم الأربعاء، بأن أول ملف من المحتمل أن يباشره الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب هو صرف تعويضات النواب البرلمانيين

"شوف تيفي"

كشفت يومية المساء في عددها الصادر اليوم الأربعاء، بأن أول ملف من المحتمل أن يباشره الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب هو صرف تعويضات النواب البرلمانيين العالقة منذ انتخابات السابع من أكتوبر التشريعية، إذ ينتظر أن يراسل المالكي الخازن العام للملكة لإعطاء الضوء الأخضر لصرفها خلال الأيام المقبلة.

وأشارت اليومية إلى أنه من المنتظر أن يتوصل أعضاء الغرفة الأولى بمتأخرات الأشهر المنصرمة، والمقدرة بأزيد من 14 مليون سنتيم، بما يعادل 36 ألف درهم شهريا، وستكلف التعويضات الشهرية الخاصة بالأعضاء إلى جانب التعويضات الخاصة برؤساء الفرق واللجان الدائمة أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم شهريا.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البرلمان الحبيب المالكي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حجيرة غلاب وبادو مطلوبون في لجنة التأديب | بوليتيك

حجيرة غلاب وبادو مطلوبون في لجنة التأديب

محامي فرنسي يعلنها مُدوية: قضية اكديم إيزيك جنائية بحثة و ليس لها أي طابع سياسي على الإطلاق | بوليتيك

محامي فرنسي يعلنها مُدوية: قضية ''اكديم إيزيك'' جنائية بحثة و ليس لها أي طابع سياسي على الإطلاق''

حديث الصورة: أول حكومة في عهد الحسن الثاني.. 15 وزير لا غلا على مسكين | بوليتيك

حديث الصورة: أول حكومة في عهد الحسن الثاني.. 15 وزير لا غلا على مسكين

الأمير مولاي الحسن والأميرة للا سلمى في بنجرير و ها علاش | بوليتيك

الأمير مولاي الحسن والأميرة للا سلمى في بنجرير و ها علاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الشيخ النهاري يسخر من المنتخب الوطني والمدرب رونار | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

الشيخ النهاري يسخر من المنتخب الوطني والمدرب رونار

عاجل..حريق مهول بحافلة للنقل العمومي في البيضاء | قنوات أخرى

عاجل..حريق مهول بحافلة للنقل العمومي في البيضاء

بالفيـــديو.. لاجيء سوري يقاضي فايسبوك بسبب سيلفي مع ميركل | قنوات أخرى

بالفيـــديو.. لاجيء سوري يقاضي فايسبوك بسبب سيلفي مع ميركل

شاهـــــــــد بالفيديو.. هذه هي أكثر المدن والمعالم والأطعمة شعبية على تطبيق إنستاچرام | قنوات أخرى

شاهـــــــــد بالفيديو.. هذه هي أكثر المدن والمعالم والأطعمة شعبية على تطبيق إنستاچرام

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..هزة أرضية قوية تهز إيطاليا | دولي
منذ 2 دقائق

عاجل..هزة أرضية قوية تهز إيطاليا

صادم..ذئب بشري يغتصب فتاة معاقة بالقنيطرة بطريقة بشعة.. وهذه هي التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق

صادم..ذئب بشري يغتصب فتاة معاقة بالقنيطرة بطريقة بشعة.. وهذه هي التفاصيل المؤلمة

البوليس ديال الطاليان شدو شيباني مغربي بزناس..وها شحال ديال الحشيش لقاو عندو+صورة | دولي

البوليس ديال الطاليان شدو شيباني مغربي ''بزناس''..وها شحال ديال الحشيش لقاو عندو+صورة

فيديو نادر لسعد المجرد في طفولته يشعل الفايسبوك..وهذا ما تمناه عشاقه+الفيديو | ثقافة و فنون

فيديو نادر لسعد المجرد في طفولته يشعل الفايسبوك..وهذا ما تمناه عشاقه+الفيديو

﻿ ﻿
أمس 23:33 GMT

عاجل وخطير..شاب هاز جنوية وكَيْغوت ''الله أكبر'' بحي البرنوصي ''يُشرمل'' رجل أمن خاص ويُخرب سيارة طاكسي..وهذه هي التفاصيل الصادمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.