عاجل وبالفيديو..حريق مهول يهز الجزائر ﻿

تعرف العاصمة الجزائرية ''الجزائر'' في هذه اللحظات حالة استنفار قصوى، عقب اندلاع حريق مهول، بأحد أكبر المؤسسات الصناعية بالبلاد.

"شوف تيفي"

تعرف العاصمة الجزائرية "الجزائر" في هذه اللحظات حالة استنفار قصوى، عقب اندلاع حريق مهول، بأحد أكبر المؤسسات الصناعية بالبلاد.

وحسب مصادر إعلامية جزائرية فإن الحريق اندلع في مؤسسة للصناعات الالكترونية توجد بمنطقة الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، دون أن تشير إلى الأسباب أو الخسائر.

ونشرت صفحات فايسبوكية جزائرية، مقطع فيديو يوثق لهذا الحريق، ويبرز مدى خطورته، نظرا لكمية الدخان الكبيرة التي غطت المنطقة الصناعية بالكامل.