خطير..بسبب إفلاسه: شخص يضرم النار في جسده بوجدة..وهذه هي التفاصيل ﻿

شهد أحد الفنادق بمدينة وجدة، أمس الثلاثاء، واقعة خطيرة بطلها شخص في عقده الخامس، أقدم على إضرام النار في جسده.

"شوف تيفي"

شهد أحد الفنادق بمدينة وجدة، أمس الثلاثاء، واقعة خطيرة بطلها شخص في عقده الخامس، أقدم على إضرام النار في جسده.

وحسب مصادر محلية فقد أقدم هذا الشخص البالغ من العمر 55 سنة على محاولة الانتحار، بسبب تعرضه للإفلاس بالكامل عقب قضائه لليلة ماجنة بالفندق.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الواقعة أثارت رعب نزلاء الفندق، موضحة في الوقت ذاته بأن الشخص الذي أضرم النار في جسده أصيب بحروق من الدرجة الثالثة، وقد تم نقله إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء نظرا لخطورة حالته.