عاجل..حريق مهول بحافلة للنقل العمومي في البيضاء ﻿

اندلع قبل قليل حريق مهول بحافلة للنقل العمومي بالبيضاء وبالتحديد على مستوى شارع غاندي بالقرب من حي المعاريف.

"شوف تيفي"



اندلع قبل قليل حريق مهول بحافلة للنقل العمومي بالبيضاء وبالتحديد على مستوى شارع ابن سينا بالقرب من حي المعاريف.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أسباب اندلاع الحريق تبقى مجهولة إلى حدود الساعة، موضحا في الوقت ذاته بأن النيران خلفت خسائر مادية.

وأضاف المصدر ذاته بأن شاحنة تابعة للوقاية المدينة، تمكنت من إخماد النيران فور وصولها لعين المكان.