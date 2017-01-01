عاجل..وفاة الشيخ حمزة الرجل الأول للطريقة القادرية البودشيشية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الشيخ حمزة الرجل الأول للطريقة القادرية البودشيشية قد فارق الحياة صباح اليوم عن عمر يناهز 95 عاما بمدينة وجدة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الشيخ حمزة الرجل الأول للطريقة القادرية البودشيشية قد فارق الحياة صباح اليوم عن عمر يناهز 95 عاما بمدينة وجدة.

تجدر الإشارة إلى أن الراحل يعتبر شيخ الطريقة القادرية البودشيشية، وهو من مواليد قرية مداغ بإقليم بركان سنة 1922، وقد عانى أخيرا من وعكة صحية ألزمته الفراش.