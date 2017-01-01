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حجيرة غلاب وبادو مطلوبون في لجنة التأديب

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 03:04 حجيرة غلاب وبادو مطلوبون في لجنة التأديب | بوليتيك
حجيرة غلاب وبادو مطلوبون في لجنة التأديب
أصدرت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب التابعة لحزب الاستقلال اجتماعها الثاني مساء اليوم الثلاثاء، للنظر في موضوع الإحالة المتعلقة بثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية لحزب الميزان وهم أحمد توفيق

شوف تيفي

أصدرت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب التابعة لحزب الاستقلال اجتماعها الثاني مساء اليوم الثلاثاء، للنظر في موضوع الإحالة المتعلقة بثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية لحزب الميزان وهم أحمد توفيق احجيرة، كريم غلاب وياسمينة بادو. وأقرت اللجنة، حسب ما جاء في بلاغ صادر عنها، استدعاء المعنيين بالأمر للاستماع إليهم، وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للحزب وخاصة المادة 110 التي تنص على أن اللجنة "لا يجوز لها إصدار أي حكم إلا بعد تمكين المتابع من الدفاع عن نفسه".

وتجدر الإشارة إلى أن القياديين الثلاثة تقرر إحالتهم على اللجنة المذكورة بعد مهاجمتهم  لتصريحات الأمين العام حميد شباط حول الحدود الموريتانية، وأصدر الحزب  بلاغا بهذا الخصوص في وقت سابق يعتبر أنهم " خالفوا مقررات اللجنة التنفيذية المعبر عنها بوضوح في البلاغ الصادر عنها بإجماع أعضائها الحاضرين مساء يوم الإثنين 25 دجنبر 2016 والتي ساهموا في صياغتها". في إشارة إلى بلاغ حزب الميزان المساند لتصريحات شباط.

 

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