محامي فرنسي يعلنها مُدوية: قضية ''اكديم إيزيك'' جنائية بحثة و ليس لها أي طابع سياسي على الإطلاق'' ﻿

أكد إيمانويل تاويل المحامي بهيئة باريس والعضو ضمن هيئة دفاع ضحايا أحداث اكديم ايزيك، في تصريح لفرع وكالة المغرب العربي للأنباء بباريس أن ''محاكمة المتهمين في قضية اكديم إزيك ،التي بدأت في 26 دجنبر

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أكد إيمانويل تاويل المحامي بهيئة باريس والعضو ضمن هيئة دفاع ضحايا أحداث اكديم ايزيك، في تصريح لفرع وكالة المغرب العربي للأنباء بباريس أن ''محاكمة المتهمين في قضية اكديم إزيك ،التي بدأت في 26 دجنبر الماضي أمام محكمة عادية ، تتيح ضمان محاكمة عادلة، ومعرفة الحقيقة، وإدانة المتورطين''.

وقال المحامي الفرنسي '' ليس هناك أدنى شك في تمكن هذه المحاكمة من معرفة الحقيقة وأن يطلع عليها الجميع''. مذكرا بحضور ملاحظين دوليين وعدد من المحامين الأجانب، هذه المحاكمة.

وأضاف تاويل ''أنها محاكمة تحترم بشكل تام حقوق الدفاع، مشيرا إلى أن المتهمين أتيحت لهم إمكانية التعبير الحر، وأن محامييهم الذين يحضرون المحاكمة بشكل طبيعي، مارسوا حقوقهم في الاطلاع على الملف. وأن انشغال أسر الضحايا يتمثل في معرفة الحقيقة، وما حصل بالفعل''.مشيرا إلى أن ''شروط المحاكمة العادلة متوفرة، وأن الأمر يتعلق بوقائع إجرامية شنيعة، خلفت 11 قتيلا و70 جريحا ضمن قوات الأمن والمدنيين . إنها قضية جنائية بحثة ليس لها أي طابع سياسي على الإطلاق ''.

وأعلن المحامي تاويل أن ''المغرب قطع أشواطا في مجال النهوض بحقوق الإنسان منذ سنة 1999 ، وأن التشريعات المغربية في هذا المجال تعتبر مثالية ، من خلال دستور 2011 الذي يضمن الحقوق الأساسية، وخاصة الحق في الطعن، وحقوق الدفاع''.