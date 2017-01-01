 محامي فرنسي يعلنها مُدوية: قضية ''اكديم إيزيك'' جنائية بحثة و ليس لها أي طابع سياسي على الإطلاق'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حجيرة غلاب وبادو مطلوبون في لجنة التأديب | بوليتيك

حجيرة غلاب وبادو مطلوبون في لجنة التأديب

محامي فرنسي يعلنها مُدوية: قضية اكديم إيزيك جنائية بحثة و ليس لها أي طابع سياسي على الإطلاق | بوليتيك

محامي فرنسي يعلنها مُدوية: قضية ''اكديم إيزيك'' جنائية بحثة و ليس لها أي طابع سياسي على الإطلاق''

حديث الصورة: أول حكومة في عهد الحسن الثاني.. 15 وزير لا غلا على مسكين | بوليتيك

حديث الصورة: أول حكومة في عهد الحسن الثاني.. 15 وزير لا غلا على مسكين

المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو اقتصاد المغرب ب3.6 بالمائة سنة 2017 | اقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو اقتصاد المغرب ب3.6 بالمائة سنة 2017

عاجل وبالصور..حادثة سير خطيرة بين سطات وبرشيد..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حادثة سير خطيرة بين سطات وبرشيد..وهذه هي التفاصيل

الأمن يعتقل أخطر مروج لحبوب الهلوسة وها شحال لقاو عندو | حوادث و حقوق

الأمن يعتقل أخطر مروج لحبوب الهلوسة وها شحال لقاو عندو

مثير وبالصور:فرعون كيبيع البرارك في كازا ..وها بشحال لا غلا على مسكين..والسلطات آوت | مجتمع

مثير وبالصور:فرعون كيبيع البرارك في كازا ..وها بشحال لا غلا على مسكين..والسلطات آوت

الأمير مولاي الحسن والأميرة للا سلمى في بنجرير و ها علاش | بوليتيك

الأمير مولاي الحسن والأميرة للا سلمى في بنجرير و ها علاش

خطير.. محاولة انتحار بالقرقوبي وسط محطة ولاد زيان في البيضاء.وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير.. محاولة انتحار بالقرقوبي وسط محطة ولاد زيان في البيضاء.وها شنو وقع

هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم

محامي فرنسي يعلنها مُدوية: قضية ''اكديم إيزيك'' جنائية بحثة و ليس لها أي طابع سياسي على الإطلاق''

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 02:49 محامي فرنسي يعلنها مُدوية: قضية اكديم إيزيك جنائية بحثة و ليس لها أي طابع سياسي على الإطلاق | بوليتيك
محامي فرنسي يعلنها مُدوية: قضية ''اكديم إيزيك'' جنائية بحثة و ليس لها أي طابع سياسي على الإطلاق''
أكد إيمانويل تاويل المحامي بهيئة باريس والعضو ضمن هيئة دفاع ضحايا أحداث اكديم ايزيك، في تصريح لفرع وكالة المغرب العربي للأنباء بباريس أن ''محاكمة المتهمين في قضية اكديم إزيك ،التي بدأت في 26 دجنبر

شوف تيفي


أكد إيمانويل تاويل المحامي بهيئة باريس والعضو ضمن هيئة دفاع ضحايا أحداث اكديم ايزيك، في تصريح لفرع وكالة المغرب العربي للأنباء بباريس أن ''محاكمة المتهمين في قضية اكديم إزيك ،التي بدأت في 26 دجنبر الماضي أمام محكمة عادية ، تتيح ضمان محاكمة عادلة، ومعرفة الحقيقة، وإدانة المتورطين''.

وقال المحامي الفرنسي '' ليس هناك أدنى شك في تمكن هذه المحاكمة من معرفة الحقيقة وأن يطلع عليها الجميع''. مذكرا بحضور ملاحظين دوليين وعدد من المحامين الأجانب، هذه المحاكمة.

وأضاف تاويل ''أنها محاكمة تحترم بشكل تام حقوق الدفاع، مشيرا إلى أن المتهمين أتيحت لهم إمكانية التعبير الحر، وأن محامييهم الذين يحضرون المحاكمة بشكل طبيعي، مارسوا حقوقهم في الاطلاع على الملف. وأن انشغال أسر الضحايا يتمثل في معرفة الحقيقة، وما حصل بالفعل''.مشيرا إلى أن ''شروط المحاكمة العادلة متوفرة، وأن الأمر يتعلق بوقائع إجرامية شنيعة، خلفت 11 قتيلا و70 جريحا ضمن قوات الأمن والمدنيين . إنها قضية جنائية بحثة ليس لها أي طابع سياسي على الإطلاق ''.

وأعلن المحامي تاويل أن ''المغرب قطع أشواطا في مجال النهوض بحقوق الإنسان منذ سنة 1999 ، وأن التشريعات المغربية في هذا المجال تعتبر مثالية ، من خلال دستور 2011 الذي يضمن الحقوق الأساسية، وخاصة الحق في الطعن، وحقوق الدفاع''.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حقوق محاكمة إكديم إيزيك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حجيرة غلاب وبادو مطلوبون في لجنة التأديب | بوليتيك

حجيرة غلاب وبادو مطلوبون في لجنة التأديب

حديث الصورة: أول حكومة في عهد الحسن الثاني.. 15 وزير لا غلا على مسكين | بوليتيك

حديث الصورة: أول حكومة في عهد الحسن الثاني.. 15 وزير لا غلا على مسكين

الأمير مولاي الحسن والأميرة للا سلمى في بنجرير و ها علاش | بوليتيك

الأمير مولاي الحسن والأميرة للا سلمى في بنجرير و ها علاش

سابقة...عضو بحزب العدالة والتنمية يقاضي نبيلة منيب بتهمة السب والشتم | بوليتيك

سابقة...عضو بحزب العدالة والتنمية يقاضي نبيلة منيب بتهمة ''السب والشتم''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف الصحافة: الملك ينهي مهام الجنرال عروب | شوف الصحافة
منذ 3 ساعات

شوف الصحافة: الملك ينهي مهام الجنرال عروب

الحصاد اليومي: أورنج تكشف عن عروضها الجديدة للسوق المغربي | حصاد اليوم

الحصاد اليومي: أورنج تكشف عن عروضها الجديدة للسوق المغربي

خبر اليوم: مهنيو قطاع الدواجن يحذرون من خطورة لحوم دجاج الكروازي | خبر اليوم

خبر اليوم: مهنيو قطاع الدواجن يحذرون من خطورة لحوم دجاج الكروازي

النشرة الاقتصادية : 17 يناير 2017 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية : 17 يناير 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حجيرة غلاب وبادو مطلوبون في لجنة التأديب | بوليتيك
منذ 4 دقائق

حجيرة غلاب وبادو مطلوبون في لجنة التأديب

محامي فرنسي يعلنها مُدوية: قضية اكديم إيزيك جنائية بحثة و ليس لها أي طابع سياسي على الإطلاق | بوليتيك

محامي فرنسي يعلنها مُدوية: قضية ''اكديم إيزيك'' جنائية بحثة و ليس لها أي طابع سياسي على الإطلاق''

حديث الصورة: أول حكومة في عهد الحسن الثاني.. 15 وزير لا غلا على مسكين | بوليتيك

حديث الصورة: أول حكومة في عهد الحسن الثاني.. 15 وزير لا غلا على مسكين

المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو اقتصاد المغرب ب3.6 بالمائة سنة 2017 | اقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو اقتصاد المغرب ب3.6 بالمائة سنة 2017

﻿ ﻿
أمس 23:33 GMT

عاجل وخطير..شاب هاز جنوية وكَيْغوت ''الله أكبر'' بحي البرنوصي ''يُشرمل'' رجل أمن خاص ويُخرب سيارة طاكسي..وهذه هي التفاصيل الصادمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.