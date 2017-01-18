حديث الصورة: أول حكومة في عهد الحسن الثاني.. 15 وزير لا غلا على مسكين ﻿

هي أول حكومة في عهد الحسن الثاني، مشكلة فقط من 15 وزيرا.. ويعود تاريخ الصورة إلى فبراير 1961 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، ويبدو فيها الحسن الثاني ليس كملك فقط يتوسط شلة الوزراء، ولكن كرئيس للحكومة

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هي أول حكومة في عهد الحسن الثاني، مشكلة فقط من 15 وزيرا.. ويعود تاريخ الصورة إلى فبراير 1961 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، ويبدو فيها الحسن الثاني ليس كملك فقط يتوسط شلة الوزراء، ولكن كرئيس للحكومة ووزيرا للدفاع الوطني ووزيرا للزراعة.

وضمت هذه الحكومة آنذاك رجال دولة من طراز رفيع كعلال الفاسي وأحمد بلافريج وأحمد رضا اكديرة، وعبد الكريم الخطيب ومحمد الدويري وأحرضان وآخرين..