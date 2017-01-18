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المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو اقتصاد المغرب ب3.6 بالمائة سنة 2017

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 02:44 المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو اقتصاد المغرب ب3.6 بالمائة سنة 2017 | اقتصاد
المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو اقتصاد المغرب ب3.6 بالمائة سنة 2017
بعد أزيد من أسبوعين على حلول السنة الميلادية الجديدة، عقدت المندوبية السامية للتخطيط زوال اليوم الثلاثاء ندوة صحفية بالدارالبيضاء لتسليط الضوء على الأوضاع الماكرواقتصادية الوطنية لسنة 2016 وآفاق

شوف تيفي

 

بعد أزيد من أسبوعين على حلول السنة الميلادية الجديدة، عقدت المندوبية السامية للتخطيط زوال اليوم الثلاثاء ندوة صحفية بالدارالبيضاء لتسليط الضوء على الأوضاع الماكرواقتصادية الوطنية لسنة 2016 وآفاق تطورها خلال سنة 2017 بحضور المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي.

وصرح أحمد الحليمي أن نمو الإقتصاد الوطني عرف تراجعا منتقلا من 4.5 بالمائة سنة 2015 إلى 1.1 السنة الماضية مشيرا على أنه سيتحسن السنة الجارية ب3.6 بالمائة.

أما فيما يخص الأنشطة الفلاحية، فإنها ستعرف انتعاشا طفيفا بنسبة 2.4 بالمائة عِوض 2.2 سنة 2016، وذلك بسبب الظروف المناخية غير ملائمة التي أثرت بشكل كبير على الإنتاج الفلاحي، من جهة اخرى فإن العجز التجاري للمبادلات الخارجية سيعرف تراجعا خلال هذه السنة بنسبة 80.5 بالمائة في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من 64.8 بالمائة سنة 2016 إلى 64 سنة 2017.

وأَضاف المندوب السامي للتخطيط على أن التوقعات الإقتصادية لسنة 2017 ترتكز على التدابير المعتمدة في مشروع القانون المالي لسنة 2017 خاصة فيما يتعلق بالسياسة الجبائية ونفقات الإستثمار والتسيير وكذا نفقات دعم أسعار الإستهلاك، كما أنه من المتوقع تحقيق إنتاج فلاحي متوسط للحبوب.

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