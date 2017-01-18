عاجل وبالصور..حادثة سير خطيرة بين سطات وبرشيد..وهذه هي التفاصيل ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين سطات وبرشيد وبالتحديد عند النقطة 48 في اتجاه مدينة الدار البيضاء، قبل قليل، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام شاحنة كبيرة لنقل الخضار بسيارة كبيرة من نوع ''كرفان''.

"شوف تيفي"



شهدت الطريق الرابطة بين سطات وبرشيد وبالتحديد عند النقطة 48 في اتجاه مدينة الدار البيضاء، قبل قليل، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام شاحنة كبيرة لنقل الخضار بسيارة كبيرة من نوع "كرفان".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن "الكرفان" التي كانت تجر سيارة خفيفة، حاولت تجاوز الشاحنة المحملة بكمية مهمة من الخضار، لتصطدم بهذه الأخيرة، ما خلف انقلاب الشاحنة وإصابة سائقها ومرافقه بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المصدر ذاته بأن السلطات حلت بعين المكان من أجل المعاينة،بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لمدينة سطات.



