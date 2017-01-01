الأمن يعتقل أخطر مروج لحبوب الهلوسة وها شحال لقاو عندو ﻿

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اعتقلت مصالح الأمن بدرب السلطان، بداية الأسبوع الجاري أحد أخطر مروجي حبوب الهلوسة، والذي تم اعتقاله متلبسا بحيازة عدد كبير من حبوب "إكستازي" و"ريفوتريل".
وحسب مصدر جيد الاطلاع فإن المصالح الأمنية حجزت ما مجموعه 286 قرصا مهلوسا بحوزة المروج، وهو من ذوي السوابق العدلية، حيث تمت متابعته من أجل حيازة والاتجار في الأقراص المهلوسة، بعد استكمال فصول التحقيق معه.
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