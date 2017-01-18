مثير وبالصور:فرعون كيبيع البرارك في كازا ..وها بشحال لا غلا على مسكين..والسلطات آوت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن شخصا من ذوي السوابق العدلية، ملقب بـ ''فرعون''، يقوم بمقاطعة الصفا على مستوى عمالة عين الشق وبالتحديد بحي زكرياء بيبع منازل صفيحية

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن شخصا من ذوي السوابق العدلية، ملقب بـ "فرعون"، يقوم بمقاطعة الصفا على مستوى عمالة عين الشق وبالتحديد بحي زكرياء بيبع منازل صفيحية

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن فرعون الذي غادر أخيرا السجن، قام ببيع مجموعة من البراريك بمبلغ يتراوح ما بين 10 آلاف درهم و20 ألف درهم، قبل أن يطلق على هذا التجمع السكني العشوائي اسم "كاريان الزكاورة".

وأوضح المصدر ذاته بأن هذا التجمع السكني العشوائي يتسع يوما بعد يوما وهو ما يطرح مجموعة من التساؤلات عن دور السلطات المحلية بمنطقة عين الشق في محاربة مثل هذه التجمعات.



