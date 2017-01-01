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الأمير مولاي الحسن والأميرة للا سلمى في بنجرير و ها علاش

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 01:21 الأمير مولاي الحسن والأميرة للا سلمى في بنجرير و ها علاش | بوليتيك
الأمير مولاي الحسن والأميرة للا سلمى في بنجرير و ها علاش
حالة استنفار أمني عاشته مدينة بنجرير زوال اليوم الثلاثاء، بسبب زيارة مرتقبة للأميرة للا سلمى رفقة الأمير مولاي الحسن لجامعة ''بوليتيكنيك'' التي دشنها الملك محمد السادس يوم الخميس المنصرم،

"شوف تيفي"


حالة استنفار أمني عاشته مدينة بنجرير زوال اليوم الثلاثاء، بسبب زيارة مرتقبة للأميرة للا سلمى رفقة الأمير مولاي الحسن لجامعة "بوليتيكنيك" التي دشنها الملك محمد السادس يوم الخميس المنصرم، وثانوية "التميز" التأهيلية التي سبق للملك أن وضع حجرها الأساس في نونبر 2012، وتم إحداثها في إطار شراكة بين وزارة التربية الوطنية والمكتب الشريف للفوسفاط والتي فتحت أبوابها السنة المنصرمة في وجه التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا العلمية والتكنولوجية بمعدلات مرتفعة، فيما ينتظر أن يلتحق بها ابتداء من الموسم المقبل تلاميذ الجدوع المشتركة العلمية من المتوفقين في التاسعة إعدادي.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر غدا الأربعاء، فإن زيارة الأميرة للا سلمى وولي العهد لبنجرير، تأتي بعد أربعة أيام على قطع الملك زيارته لعاصمة الرحامنة التي كان مقررا أن تستمر يومين قبل أن تختصر في يوم واحد دشن خلاله الملك جامعة "بوليتيكنيك" والمنصة العالمية للبحث والاختبار والتكوين في مجال الطاقة الشمسية "غرين إينيرجي بارك".

 

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المغرب شوف تيفي الأميرة للا سلمى بنجرير الأمير مولاي الحسن

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