خطير.. محاولة انتحار بالقرقوبي وسط محطة ولاد زيان في البيضاء.وها شنو وقع ﻿

تم اليوم الثلاثاء، إحالة شخص على المحكمة الزجرية بعين السبع بالبيضاء، عقب تورطه في الاتجار في المخدرات ومحاولة الانتحار.

"شوف تيفي"



تم اليوم الثلاثاء، إحالة شخص على المحكمة الزجرية بعين السبع بالبيضاء، عقب تورطه في الاتجار في المخدرات ومحاولة الانتحار.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية، أوقفت المعني بالأمر بمحطة ولاد زيان نهاية الأسبوع المنصرم وحجزت لديه 150 قرص مهلوس من نوع "ريفوتريل"، وخلال عملية الإيقاف تطورت الأمور حينما قام الموقوف بمحاولة الانتحار من خلال ابتلاع 15 قرص مهلوس.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف قامت بنقل الموقوف إلى مستشفى بوافي، الذي رقد به مدة أربعة أيام، قبل أن تتم اليوم إحالته على المحكمة المذكورة.