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صادم وبالصور..شوفو السحور اللي دارو لْولد أشهر الفنانين المغاربة

بتاريــخ : 18 يناير 2017 / 00:51 صادم وبالصور..شوفو السحور اللي دارو لْولد أشهر الفنانين المغاربة | حوادث و حقوق
صادم وبالصور..شوفو السحور اللي دارو لْولد أشهر الفنانين المغاربة
نشر قبل قليل أسامة التونسي نجل الفنان الكوميدي القدير ''عبد الرؤوف''، على حسابه بالفايسبوك مجموعة من الصور كشف من خلالها بأنه كان ضحية للسحر والشعوذة.

"شوف تيفي"

نشر قبل قليل أسامة التونسي نجل الفنان الكوميدي القدير "عبد الرؤوف"، على حسابه بالفايسبوك مجموعة من الصور كشف من خلالها بأنه كان ضحية للسحر والشعوذة.
وكتب أسامة إلى جانب صوره التي تحتوي على طلاسم سحرية بعد العثور عليها في أحد المقابر "لكم التعليق لا حول ولا قوة إلا بالله".

وتفاعل أصدقاء نجل عبد الرؤوف باستغراب مع الصور حيث عبر الجميع عن استيائهم وغضبهم الشديد من تعرضه للسحر والشعوذة، في حين أكد البعض الآخر بأن الأمر يبقى مجرد "تخربيق" لا يمكن أن يكون له تأثير سلبي على حياة أسامة.

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المغرب شوف تيفي عبد الرؤوف الشعوذة السحر أسامة

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